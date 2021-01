Glen Hansard, il premio Oscar suona per strada a Noto, in Sicilia (VIDEO)

Il premio Oscar Glen Hansard è protagonista di un emozionante video girato a Noto, in Sicilia, mentre si esibiva per strada.

Glen Hansard, vincitore nel 2008 del premio Oscar, è protagonista di un video diventato virale negli ultimi giorni e che lo ritrae mentre suona per le strade di Noto, in Sicilia.

L'emozionante filmato in cui il cantautore si esibisce per la gioia di un bambino non è recente, essendo stato condiviso a ottobre, tuttavia online è stato riscoperto dai fan che hanno dimostrato subito il proprio affetto e apprezzamento.

Il cantautore irlandese, che si è messo più volte alle prove come attore, durante un suo viaggio in Italia si è fermato a Noto e si è posizionato vicino all'ingresso del liceo classico Antonio Di Rudinì, dove ha deciso di intonare qualche canzone con la sua chitarra per la gioia dei passanti.

Il video in cui Glen Hansard intona Her Mercy, brano tratto dall'album Didn't He Ramble, ha ora conquistato il cuore dei fan che hanno apprezzato il suo talento e la semplicità, considerando la naturalezza con cui si è calato nuovamente nella vita da busker.

L'artista, sul grande schermo, ha recitato in occasione di The Commitments, diretto da Alan Parker, nel ruolo del chitarrista Outspan Foster ed è poi stato la star di Once, lungometraggio che gli ha permesso di conquistare un Oscar grazie al brano Falling Slowly, composto per il progetto scritto e diretto da John Carney. Il film si basava sull'omonimo musical approdato a Broadway nel 2011 e che aveva conquistato ben otto Tony Award.

Hansard aveva la parte di un musicista irlandese che lavora aggiustando elettrodomestici e suona per le strade sognando di incidere un album. La sua vita verrà stravolta dall'incontro con una polistrumentista, e ragazza madre, che sogna di poter acquistare un pianoforte.