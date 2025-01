Giorno della Memoria 2025: stasera su Sky Documentaries la storia vera dietro al film La zona d'interesse

Stasera su Sky Documentaries in onda due produzioni HBO per il Giorno della Memoria 2025, tra cui il doc che racconta la vera storia che ha ispirato La zona d'interessa, il film Premio Oscar di Jonathan Glazer.

Sky Documentaries anticipa di qualche ora il Giorno della Memoria 2025, proponendo, stasera a partire dalle 20:25, due documentari HBO che ripercorrono la storia della persecuzione nazista contro gli Ebrei da un punto di vista assai particolare. Al centro del racconto non saranno, infatti, coloro che hanno vissuto l'Olocausto in prima persona, ma chi, in famiglia, dopo generazioni, ha deciso di confrontarsi con un doloroso passato.

Il documentario vincitore di 8 Emmy alle 20:25 su Sky

Il primo ad andare in onda sarà Come il mio bisnonno è sopravvissuto ad Auschwitz, un cortometraggio HBO vincitore di 8 Primetime Emmy Awards. Diretto e prodotto da Amy Schatz,

è costruito attraverso filmati storici e animazioni dipinte a mano firmate dall'artista Jeff Scher.

Quando il piccolo Elliott, soli a dieci anni, chiede al bisnonno Jack Feldman spiegazioni sul numero tatuato sul suo braccio, non immagina che quella conversazione si trasformerà in un racconto strettamente intrecciato con la Storia. Dall'infanzia in Polonia, passando per la perdita della propria famiglia, la prigionia a Bergen-Belsen, Buchenwald, Annaberg, Fallsbruck, Gleiwice, Ludwigsdorf, fino ad Auschwitz, dove il 23 luglio del '44 è stato contrassegnato con il numero A-17606.

Dopo essere sopravvissuto, Jack ha deciso di lasciare l'Europa e di cercare fortuna in America, dove ora è anche compito suo impartire a figli, nipoti e pronipoti una lezione preziosa perchè in futuro quell'orrore non si ripeta mai più.

La vera storia di Rudolf Höss, comandante del campo di Auschwitz, alle 21:15

Arriva in prima serata, alle 21:15, La zona d'interesse - la vera storia, documentario che racconta la vita di Rudolf Höss, comandante del campo di Auschwitz che ha ispirato il libro di Martin Amis e il film omonimo diretto da Jonathan Glazer.

Il documentario gira intorno alla figura di Hans Jürgen Höss, figlio ormai 87enne del criminale di guerra tedesco, che per la prima volta si trova a dover fare i conti con la memoria del padre. Daniela Völker, che ha diretto il film, ha seguito l'incontro tra Hans e Anita Lasker-Wallfisch, progioniera ebrea riuscita a sopravvivere all'orrore del campo di concentramento.

A proposito de La zona d'interesse: il film, Gran Premio della Giuria a Cannes 2023, Miglior Film Internazionale e Miglior Suono agli Oscar 2024, andrà in onda domenica 26 gennaio su Sky Cinema Uno alle 21:15, in streaming su NOW e disponibile on demand.