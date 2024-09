Giornate professionali di cinema di Sorrento: a Venezia presentata l'edizione 2024

Nella giornata di oggi, nel consueto appuntamento veneziano, sono state presentate le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento promosse ed organizzate dall'ANEC, Associazione nazionale esercenti cinema.

All'interno dell'Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, di cui ANEC è partner, i promotori hanno illustrato a una folta platea la 47a edizione della manifestazione, realizzata in collaborazione con l'ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali) con il contributo della Direzione Generale cinema e audiovisivo e del Comune di Sorrento, il sostegno di partner istituzionali quali Regione Campania e SIAE, e il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il focus dell'edizione 2024 è "Next Generation": il rafforzamento del consumo di cinema da parte del pubblico giovane e l'allargamento della platea di riferimento.

Giornate Professionali di Cinema di Sorrento 2024

Ad annunciare le date, dal 2 al 5 dicembre al Sorrento Hilton Palace, e i principali appuntamenti in programma sono stati il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola, il Presidente dell'ANEC Mario Lorini e il Presidente dell'Unione Editori e Distributori ANICA Luigi Lonigro, coadiuvati dal Delegato ANEC per le Giornate Giorgio Ferrero e dal Direttore Generale ANEC Simone Gialdini.

Un'edizione 2024 più ricca

"L'edizione del prossimo dicembre sarà la più ricca di contenuti di sempre, mentre il mercato consolida la ripresa con un'offerta tornata finalmente ai più alti livelli e una frequentazione composita cui ha contribuito in misura rilevante la promozione ministeriale Cinema Revolution", ha dichiarato Mario Lorini.

"Quello di Sorrento è un appuntamento strategico e tecnologicamente all'avanguardia, di analisi dei risultati di mercato, di condivisione delle aspettative, di annunci importanti e, novità di quest'anno, di confronto con i più alti rappresentanti del mercato e delle istituzioni francesi per un vero e proprio bilaterale Italia-Francia sull'esercizio cinematografico che diventerà il filo rosso di panel e convegni. Inoltre celebreremo, accanto alle anteprime e al Trade Show, un'edizione dei Biglietti d'Oro all'insegna del ritrovato ottimismo".

Si prevede un 2025 da record al box-office

"Il grande lavoro di squadra ha consentito alla nostra industria di confermare l'attenzione del pubblico in un'estate che ha avuto un giugno straordinario e che ha retto al confronto con i numeri della scorsa estate", ha aggiunto Luigi Lonigro. "Il pubblico è tornato, apprezzando comfort e tecnologia dei nostri cinema in pieno sviluppo e rinnovamento, con un'offerta di film per tutti i target, come dimostra l'offerta italiana a Venezia. La ripartenza è ormai consolidata e le Giornate Professionali di Sorrento consentono di pianificare un futuro di ritrovato benessere, con gli analisti internazionali che prevedono un 2025 da record".

In conclusione, il Sindaco Massimo Coppola ha sottolineato: "Le Giornate Professionali di Cinema, anche per l'edizione 2024, si aprono al pubblico della nostra città con anteprime, proiezioni per le scuole e con la serata dei Biglietti d'oro, divenuto un appuntamento atteso da tutti i sorrentini. Grazie alla sinergia con gli organizzatori, siamo riusciti anche quest'anno a proporre un cartellone di eventi che trasformano Sorrento in una vera e propria capitale del cinema, e che aprono ufficialmente il programma di iniziative invernali, destinate a scandire le festività natalizie per i nostri cittadini e ad accogliere i tanti visitatori che scelgono la nostra terra come destinazione turistica".