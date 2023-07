Gigi Hadid arrestata e rilasciata alle Isole Cayman per possesso di marjiuana

Gigi Hadid è stata fermata dalle autorità delle Isole Cayman e in seguito rilasciata dopo esser stata trovata in possesso di marijuana.

E! News ha annunciato in esclusiva che la supermodella Gigi Hadid lo scorso 10 luglio è stata arrestata mentre si trovava in viaggio nelle Isole Cayman, perché trovata in possesso di un quantitativo di marijuana. Tuttavia, Gigi Hadid è stata successivamente rilasciata.

Dopo l'arresto all'aeroporto internazionale Owen Roberts in territorio caraibico, Hadid è stata rilasciata perché la marijuana era stata acquistata legalmente su licenza medica a New York, come riporta il suo avvocato. L'accusa iniziale era quella di sospetta importazione di droga e di utensili utilizzati per il consumo della stessa.

Liberata su cauzione insieme all'amico con il quale era stata fermata, Gigi Hadid si è dichiarata colpevole e ha pagato una multa da 1.000 dollari. Tra le supermodelle più conosciute al mondo, Gigi Hadid ha partecipato anche ad alcune produzioni per il cinema e la tv, come Ocean's 8di Gary Ross nel 2018 e nella serie tv Non ho mai... nel 2021, co-creata da Mindy Kaling. Non è la prima disavventura in viaggio per Gigi Hadid; nel 2017 tentò di andare in Cina per partecipare al Victoria's Secret Fashion Show ma le venne revocato il visto a cause di parole definite 'razziste' nei confronti del Buddha.

Negli ultimi anni Gigi Hadid è stata inserita nella lista delle modelle più pagate al mondo, con un guadagno di circa 9,5 miliardi di dollari. La disavventura alle Isole Cayman per Gigi Hadid si è subito conclusa, dopo le iniziali preoccupazioni dei fan su quanto accaduto alla supermodella all'aeroporto Roberts.