Giffoni, Giulia Izzo lancia un messaggio ai giovani: "Attenti a cosa postate online".

Il Giffoni Film Festival, noto per essere una fucina di creatività e condivisione, ha accolto con entusiasmo la talentuosa ballerina, attrice e tiktoker powered by Comix, Giulia Izzo. Durante l'incontro con i Generator +13 nella Sala Truffaut, Giulia ha condiviso la sua esperienza, il suo rapporto col festival e qualche consiglio, esortando i giovani e tutti coloro che vogliono approcciarsi ai social di stare attenti.

Giulia Izzo al Giffoni Film Festival: "Una Grande Famiglia"

Nata nel 2003 a Roma, Giulia ha iniziato la sua carriera nel mondo dell'arte con la danza, per poi approdare alla televisione e al cinema. Notata come ballerina nel programma "Ti lascio una canzone" e successivamente nei video clip di Violetta e nella serie Miracle Tunes, Giulia ha sempre mantenuto la danza come sua grande passione. "La danza mi ha coinvolta da quando ero più piccola e ha creato un legame strettissimo con mia madre e mia nonna che mi hanno sempre supportato. Non è scontato che una famiglia ti dia un appoggio così grande. Ho iniziato a tre anni e mezzo. Ed è fondamentale che i genitori sostengano i loro figli da piccoli," ha raccontato Giulia.

Oltre alla sua carriera artistica, Giulia è anche una content creator di successo sui social media, dove ha raggiunto milioni di follower. Tuttavia, la giovane star non manca di mettere in guardia i suoi coetanei sui pericoli del mondo digitale. "Il mondo social può riservare luci e ombre, in un grande mix. Aprirti ai social può essere una via molto bella e luminosa, ma devi essere consapevole di quel che si può postare online. Cerco di mostrare contenuti educativi per i giovani. Provo a far vedere quel che faccio, quel che sono le mie passioni. È importante ricordare che bisogna sempre studiare. Io ho finito gli studi liceali e mi sono iscritta all'università, a Comunicazione digitale e Social media. Sono al primo anno. Quindi lavoro, studio e coltivo le passioni che arricchiscono la mia giornata e la mia vita" ha spiegato.

Il Giffoni Film Festival non è solo un evento di spettacolo, ma anche un'importante piattaforma di educazione e ispirazione per i giovani. Giulia Izzo ha colto l'occasione per lanciare un messaggio di incoraggiamento a tutti i partecipanti: "È il mio primo anno qui, ma ho già capito che è un luogo speciale e coinvolgente, come fosse una grande famiglia. Ho visto bambini piccoli di 3 anni e ragazzi più grandi, ma credo sia uno spazio di libertà creativa senza età," ha dichiarato l'artista.

Il festival, in programma dal 19 al 28 luglio 2024 a Giffoni Valle Piana, punta a unire generazioni diverse in un abbraccio di cultura e arte.