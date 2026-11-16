Marina La Rosa ha raccontato al Grande Fratello Vip le violenze fisiche subite quando era molto giovane, durante una relazione sentimentale con un ragazzo profondamente possessivo e geloso, unna confessione dolorosa, arrivata dopo tanti anni, che ha riportato alla luce una pagina drammatica della sua adolescenza

Marina La Rosa e le violenze a 16 anni: il racconto choc dell'ex che tentò di investirla

"Io avevo questo fidanzato che mi picchiava ferocemente. Non è una cosa recente, ero una ragazza. Ho subito molte violenze, mi lasciava i segni, tornavo a casa e mi inventavo delle scuse con mia madre, dicevo che ero caduta, che mi aveva graffiato il gatto, pur di coprire la verità", ha raccontato Marina, come riportato da Biccy, lasciando emergere il peso di un'esperienza che per molto tempo aveva tenuto dentro.

Gli episodi di violenza, come ha spiegato, si verificavano soprattutto durante le discussioni, alimentate dalla gelosia patologica del fidanzato. "È anche capitato che mi uscisse del sangue e io dicevo che ero scivolata. Ovviamente erano cose che accadevano durante i litigi. Lui era possessivo e geloso di cose inesistenti. Io pensavo che la sua violenza fosse dovuta alla sua grande gelosia. Quando sei in quelle situazioni non te ne rendi conto".

Poi il racconto si è interrotto proprio mentre Marina stava per svelare un episodio ancora più grave: "Una volta ha fatto una cosa ancora più forte, all'ennesima lite lui...", è stato a questo punto che la regia del Grande Fratello Vip ha staccato l'inquadratura.

Ma che cosa accadde davvero quella volta? A raccontarlo è un post pubblicato dalla stessa Marina La Rosa sui social circa sei anni fa, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un testo nel quale la psicologa aveva ripercorso con grande lucidità la relazione vissuta quando aveva appena sedici anni.

"Ero molto giovane, avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F. Lui era più grande di me ed i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore. Anche quando mi picchiava lo sentivo quell'amore".

Parole fortissime, che raccontano quanto possa essere difficile riconoscere la violenza quando si è coinvolti emotivamente. Marina ricordava di aver confuso la possessività e la gelosia con dimostrazioni d'amore, arrivando a giustificare persino le aggressioni.

"Mi amava così tanto da ingelosirsi per qualunque cosa, si arrabbiava così oltremisura che quella rabbia era per me proporzionale al suo amore". Poi il passaggio più drammatico, quello che completa il racconto anticipato al Grande Fratello. Dopo l'ennesima lite, il fidanzato la fece scendere dalla sua moto, lasciandola a piedi. Ma non finì lì.

"Mentre camminavo per raggiungere casa, ha cercato di investirmi". Un episodio terribile, che Marina aveva deciso di condividere pubblicamente per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne e sull'importanza di riconoscere i segnali di una relazione tossica.

"Ero molto giovane certo ma ad un certo punto ho capito che di "normale", in quella storia, c'era ben poco". E il suo messaggio finale racchiude ancora oggi il significato più importante di quella testimonianza: "L'amore è amore. E se è tale non fa male".