Gaetano Di Vaio, Baroncino nella serie Gomorra, è in gravi condizioni dopo un incidente in scooter

L'attore e produttore Gaetano Di Vaio, che ha avuto anche il ruolo di Baroncino nella serie Gomorra, è in gravi condizioni dopo un incidente in scooter.

Gaetano Di Vaio, produttore e attore napoletano, è ricoverato in ospedale a Giugliano in Campania dopo un incidente avvenuto a Qualiano, vicino a Napoli.

Il 56enne era a bordo del suo scooter quando è finito a terra, riportando serie lesioni, come confermato dai Carabinieri.

La situazione dell'attore

Per ora le cause dell'incidente non sono ancora state confermate, ma Gaetano di Vaio avrebbe perso il controllo della sua moto, cadendo a terra, mentre tornava a casa dopo aver partecipato a un matrimonio. Le sue condizioni sono descritte come gravi dopo essere stato soccorso e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso.

Di Vaio, nato nel 1968, era nato a Piscinola, nella periferia nord di Napoli e, quando era un adolescente, è ha avuto problemi di tossicodipendenza e ha compiuto alcune rapine, venendo poi mandato in riformatorio, comunità e nel carcere di Poggioreale.

Dopo 7 anni trascorsi in prigione, Gaetano è stato liberato ed è diventato un operatore culturale, attore, autore, regista e produttore di documentari e film.

Tra i progetti a cui ha partecipato c'è anche la serie Gomorra, in cui ha avuto il ruolo di Baroncino, durante la prima e la seconda stagione.