Gabriella Carlucci presiede l'incontro tra cinema e imprese che si tiene il 15 giugno a Palma di Maiorca

Sviluppare nuove occasioni di confronto tra i professionisti dell'industria audiovisiva italiani ed europei è il compito che il workshop di Cinema & Imprese si pone come obiettivo. Gabriella Carlucci presiederà l'incontro dedicato alle coproduzioni internazionali e le opportunità per gli operatori del settore che si terrà a Palma di Maiorca il 15 giugno.

Tra i relatori del workshop, ospitato nell'ambito dell'Estimar Festival del Cinema Internazionale Italo Spagnolo, oltre a Gabriella Carlucci, gli esperti del settore Fabio Saccuzzo e Gianfranco Passalacqua di Passalacqua Legal Network si confronteranno per illustrare il perimetro giuridico economico e finanziario degli accordi bilaterali in vigore tra gli stati membri e non e le modalità per accesso ai sostegni per progetti in fase di sviluppo e produzione (lungometraggi di finzione, documentari, serie TV), previsti dalle misure di EUROPA CREATIVA e dal sottoprogramma MEDIA, che prevedono una forma di coproduzione internazionale. Particolare attenzione sarà riservata all'accordo tra lo Stato italiano ed il Regno di Spagna, in vigore dal 3 giugno 1998, al fondo del Consiglio d'Europa creato nel 1988 a sostegno di coproduzione, distribuzione, sfruttamento e digitalizzazione di opere cinematografiche europee. La comparazione tra i sistemi internazionali ed europei e un focus sulle nuove realtà italiane, saranno gli ulteriori contributi che l'incontro promosso da Cinema & Imprese intende dare alla promozione e internazionalizzazione delle imprese cinematografiche nazionali indipendenti.

L'evento fungerà da anticipo della VII edizione di Cinema & Imprese che si terrà il 28 giugno a Capo d'Orlando (ME), in Sicilia, e sarà dedicato alle riflessioni sullo sviluppo di una nuova legge per il cinema.