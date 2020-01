Fuori dal coro: ospiti Matteo Salvini e Giorgia Meloni, stasera su Rete 4

Ritorna stasera su Rete 4, alle 21:25, Fuori dal coro che vedrà come ospiti Matteo Salvini e Giorgia Meloni per commentare gli ultimi risultati elettorali e tornare ancora una volta sul caso Bibbiano.

Fuori dal coro torna stasera su Rete 4 alle 21:25 con Matteo Salvini come ospite d'eccezione, che sarà presente in studio, insieme al conduttore Mario Giordano, per commentare i risultati elettorali di domenica 26 gennaio.

Tra gli ospiti non ci sarà solo il segretario della Lega Matteo Salvini, ma anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che esporrà il proprio punto di vista sulle elezioni regionali di Emilia-Romagna e Calabri. Anche il commento del direttore di Libero Quotidiano Vittorio Feltri sulla tenuta del governo giallorosso alla luce della vittoria della coalizione di Centrosinistra. Con il direttore de La Verità Maurizio Belpietro, il senatore Gianluigi Paragone, Vittorio Sgarbi, Antonio Di Pietro e Paolo Del Debbio si ragiona sulla débâcle del M5S con le recenti dimissioni di Luigi Di Maio e sugli eventuali scenari futuri che si prospettano.

Nel corso della serata, con Irene Pivetti si riaccende l'attenzione sul caso Bibbiano: si aggiunge un'inedita dichiarazione di Federica Anghinolfi, l'ex dirigente dei servizi sociali della Val d'Enza che, secondo la Procura, sarebbe l'artefice del presunto sistema di affidi illeciti.