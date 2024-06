Francesca Pascale e Paola Turci: matrimonio finito? I motivi e cosa c'entra Francesca Fagnani

Un'altra storia d'amore Vip sembra arrivata ai titoli di coda: in questo caso si tratta di una delle coppie più amate dello spettacolo: Francesca Pascale e Paola Turci. Secondo le indiscrezioni riportate oggi da Dagospia, la cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi sarebbero ai ferri corti da molti mesi, complice anche il corteggiamento dell'attivista a Francesca Fagnani.

Le indiscrezioni sul matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci

La coppia fu fotografata per la prima volta insieme dal settimanale Oggi, che pubblicò in prima pagina il loro bacio su uno Yacht nelle acque del Cilento nell'agosto del 2020. Dopo circa due anni da quella paparazzata, la coppia decise di sposarsi nella zona di Montalciino con un ricevimento al Castello di Velona a cui parteciparono amici e parenti.

Ora la relazione tra le due è in crisi, sul portale di Roberto D'Agostino si legge che la cantante non abbia gradito il fuori onda di Belve in cui la Pascale, scherzando, disse a Francesca Fagnani "Adesso ti posso corteggiare". L'ex di Silvio Berlusconi, invece, rimprovera a sua moglie gli apprezzamenti fatti all'attrice Valentina Dispari durante la rassegna "Procida Racconta". Nell'occasione la Turci dedicò una canzone alla ventenne condividendo il video su Instagram.

Francesca Pascale a Belve

"Da almeno un anno l'entourage della coppia sussurra di crisi, "scazzi", "allontanamenti". litigi e ripicche, del tipo: a "belve", il fuori onda del "corteggiamento'' della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci. Viceversa, il video postato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale (si sa, il fallimento di un matrimonio è quasi sempre un fallimento di comunicazione)", si legge su Dagospia. Da parte sua Francesca, di cui abbiamo parlato nell'articolo chi è Francesca Pascale, prima dell'indiscrezione ha condiviso un post dedicato a sè stessa: "Mi devo le più grandi scuse per aver sopportato ciò che non meritavo".