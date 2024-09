Flight Risk: posticipata la data di uscita del film di Mel Gibson

Flight Risk, il primo film da regista di Mel Gibson dopo Hacksaw Ridge, nominato agli Oscar nel 2016, doveva uscire a ottobre, ma è stato rinviato al 24 gennaio 2025. Non è stata fornita alcuna ragione per il ritardo.

Sulla base di una proiezione di prova avvenuta qualche mese fa, sappiamo che Flight Risk è un film violento e molto divertente. A giugno è stato diffuso un trailer con un Mark Wahlberg calvo che interpreta il cattivo psicopatico titolare. Per ovvie ragioni, il nome di Gibson non è stato menzionato nel trailer, ma è stato scritto "Dal regista premio Oscar di Braveheart".

Roland Emmerich: "James Cameron? Un arrogante. Mel Gibson è un tizio molto, molto arrabbiato nel profondo"

La trama del film

Lionsgate, lo studio dietro Hacksaw, sostiene Flight Risk, in cui il killer della mafia interpretato da Wahlberg inganna un agente federale e gli permette di pilotare un aereo che trasporta un informatore dell'FBI (Topher Grace) fuori da un'area remota. In particolare, in questo thriller ad alta tensione, Wahlberg interpreta un pilota che trasporta un maresciallo dell'aeronautica (Michelle Dockery) che accompagna un fuggitivo (Topher Grace) al processo. Mentre attraversano la natura selvaggia dell'Alaska, la tensione sale e la fiducia tra loro viene messa a dura prova, poiché non tutti i passeggeri sono quello che sembrano.

Locandina di Flight Risk

Gibson come regista, non si è mai sottratto a un po' di gore: La passione di Cristo, Braveheart - cuore impavido, Hacksaw Ridge e il suo lavoro migliore, Apocalypto, sono quattro film estremamente violenti. Che piaccia o no, Gibson ha dimostrato di essere un ottimo regista negli ultimi tre decenni. Ha persino vinto l'Oscar come miglior regista per Braveheart del 1995.

Flight Risk, che è classificato R, avrebbe potuto essere una bella controprogrammazione quest'autunno, dove sarebbe uscito lo stesso giorno di Smile 2 della Paramount. Invece dovremo aspettare l'inizio del prossimo anno per vederlo.