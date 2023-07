Fire Country da stasera su Rai4: trama e cast degli episodi del 17 luglio

Comincia stasera su Rai4 in prima serata la serie tv Fire Country: ecco la trama e il cast dei primi due episodi, in onda in questo lunedì 17 luglio.

Fire Country, da stasera su Rai4 alle 21:20, è la nuova avventura seriale del canale che torna in TV dopo il flop di ascolti su Rai2 (nonostante sia stata uno dei successi di CBS dello scorso autunno). Con due episodi a settimana, la serie tv farà compagnia al pubblico, nei lunedì sera, per tutta l'estate.

Fire Country: anticipazioni del 17 luglio

Episodio 1, Redenzione. Bode, detenuto per rapina a mano armata, viene assegnato all'High Rock, un campo che si trova a Edgewaters, sua città natale, nel quale i detenuti vengono addestrati per aiutare i Vigili del Fuoco.

Episodio 2, Il principe di Edgewater. La squadra affronta una pericolosa tempesta di fulmini, che mette in pericolo un'intera zona della città. Intanto, Manny deve decidere cosa fare di Bode dopo la sua disobbedienza durante l'incendio.

Fire Country: il cast

Max Thieriot, oltre a interpretare Bode Donovan, è anche co-ideatore della serie. L'attore è cresciuto proprio nella California devastata dagli incendi. Nel cast, oltre a Max Thieriot, troviamo nei ruoli principali Billy Burke ("The Twilight Saga"), Diane Farr ("Roswell", "Numb3rs") e Kevin Alejandro ("Lucifer", "Grey's Anatomy", "Arrow").

Fire Country: la sinossi

Bode Donovan sta scontando una pena per rapina a mano armata e spera di trovare un riscatto e abbreviare la sua pena accettando di partecipare a Cal Fire, un programma antincendio in cui i detenuti aiutano i vigli del fuoco a debellare i frequenti incendi nel nord della California. Ma il ragazzo viene assegnato alla sua città natale, dove deve lavorare insieme ad ex amici volontari, oltre che ad altri detenuti e ai vigili del fuoco d'élite. Fire Country porta all'attenziona internazionale un vero programma di prevenzione antincendio che vede la partecipazione in veste di volontari di persone comuni, tra i quali anche i detenuti delle prigioni.