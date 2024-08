Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 2024: il programma completo

Annunciato il programma del 10° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, l'atteso appuntamento annuale con il cinema documentario ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, che si terrà a Milano dal 12 al 15 settembre.

Per il decimo anniversario, Visioni dal Mondo 2024 sceglie un tema provocatorio: Non c'è più tempo, un invito all'azione, alla riflessione, un richiamo all'impegno, alla fermezza e alla determinazione, esplorando attraverso le proiezioni in anteprima le questioni più urgenti e pressanti del nostro tempo. Visioni dal Mondo 2024 si terrà in tre luoghi simbolo di cultura del capoluogo lombardo: il Teatro Litta, sede del Concorso Italiano e di Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival dedicata al business e rivolta ai professionisti, curata da Cinzia Masòtina, Head of Industry, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, anticipatore nell'introdurre all'interno della propria offerta culturale la realtà virtuale fin dal 2014, che ha co-curato la terza edizione di Visioni VR, il Concorso dedicato ai documentari in realtà virtuale, e la Cineteca Milano Arlecchino, modello di cinema d'arte moderna nel panorama della città, che ospiterà i film documentari selezionati per il Concorso Internazionale.

Il programma in dettaglio

Sono 38 le anteprime dei film documentari italiani e internazionali in programma per le diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con le due categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere.

Anche per questa edizione, Visioni dal Mondo offrirà la possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma streaming italiana MYmovies.

Il tema dell'edizione 2024

Non c'è più tempo è il tema della decima edizione che vuole provocare un appello all'azione, al coraggio e alla fiducia nel futuro. In questo momento critico, il Festival attraverso i film documentari invita tutti a riflettere e a unirsi nell'impegno di agire con fermezza e determinazione. Il tempo è un bene irrecuperabile e il futuro dipende dalle azioni intraprese oggi.

Un primo piano di Mario Martone

A questa 'call to action', ai uniscono film che toccano temi universali come la forza, la resilienza, le relazioni tra famiglia e società attraverso il punto di vista di una bambina, il coraggio e la lotta contro la corruzione nell'industria e le catastrofi ambientali, la nascita del movimento #MeToo in Grecia, il razzismo e le dinamiche del sistema giudiziario statunitense, ma anche racconti originali su personaggi che hanno lasciato un segno come Tony Gaudio, il primo italiano ad aggiudicarsi l'Oscar alla miglior fotografia per il film Avorio nero nel 1937 anticipando di 11 anni la vittoria di Vittorio De Sica, Max Linder, il primo divo internazionale che creò ai primi del '900 la prima grande maschera del cinema, Giovanni Gastel, Il celebre fotografo, Bob Noto, fotografo, grafico, designer e uno dei più grandi gourmet del mondo e ancora storie di cronaca che hanno segnato un'epoca come quella del piccolo Alfredo Rampi "Alfredino", morto in un tragico incidente nel 1981.

Le proiezioni dei film documentari avranno la presenza in sala dei registi nazionali e internazionali che risponderanno a curiosità, approfondimenti e domande del pubblico.

Maurizio Nichetti incontra Mario Martone

Sarà Mario Martone, regista e sceneggiatore, il guest of honor del 10° Festival con un incontro in programma.

Per informazioni: www.visionidalmondo.it.