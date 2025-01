Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina - FESCAAAL, annunciate le date dell'edizione 2025

Prime anticipazioni del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, che torna nelle tradizioonali date primaverili in doppia versione, fisica e on line.

Annunciate le date della nuova edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina - FESCAAAL 20205, che torna alla tradizionale collocazione primaverile. Appuntamento dal 21 al 30 marzo in sala a Milano e in streaming in tutta Italia su MYmovies.it.

Edizione dedicata all'idea di gioventù in movimento, con le sue novità e infinite possibilità, raccontata dai film presenti in programma, che conterrà alcune tra le migliori produzioni cinematografiche dal cinema africano, asiatico e di latino-americano. La programmazione cinematografica prenderà ufficialmente il via venerdì 21 marzo con la Cerimonia d'apertura, ospitata dalla prestigiosa Fondazione Prada.

Le anticipazioni

FESCAAAL 20205 prevede 10 giorni di proiezioni, incontri con gli autori, eventi speciali sul cinema e le culture dei 3 continenti che si terranno al Cinema Godard della Fondazione Prada, alla Cineteca Milano Arlecchino e all'Auditorium San Fedele.

Queste le principali sezioni: Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo, fiction e documentari in un'accurata selezione delle ultime produzioni provenienti dai tre continenti; Concorso Cortometraggi Africani con i migliori brevi film (fiction e documentari) realizzati da registi provenienti da tutta l'Africa e dalla diaspora. Concorso Extr'A dedicato ai film di registi italiani a confronto con altre culture per raccontare un'Italia che si fa interprete della diversità culturale. Sono selezionate in questa sezione opere girate nei tre continenti o che hanno come soggetto le tematiche dell'Italia multiculturale; Sezione Flash che raccoglie i film/evento del Festival: anteprime di rilievo che presentano le opere recenti di registi affermati, film acclamati dalla critica o premiati nei maggiori festival internazionali, il meglio del cinema contemporaneo che racconta e interpreta l'attualità di Africa, Asia e America Latina; E tutti ridono... la sezione delle commedie più divertenti dai tre continenti.

Tra gli eventi extra-cinematografici torna per l'ottavo anno consecutivo Africa Talks, un appuntamento che l'Associazione COE organizza nell'ambito del FESCAAAL in collaborazione con Fondazione Edu. Il format prevede una tavola rotonda seguita da un film a tema per approfondire gli aspetti più contemporanei e promettenti di un continente in trasformazione. Il focus di questa 8° edizione sarà l'attivismo giovanile in Africa: dall'ecologia alla scena artistica militante, dalla critica alla politica fino alle mobilitazioni nate dal digitale, l'impegno delle nuove generazioni si dispiega in movimenti di piazza, ma anche in una militanza individuale e sociale, dove i giovani si impegnano in progetti per le proprie comunità locali con un occhio verso la dimensione del continente e oltre.

Il Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina è organizzato dall'Associazione Centro Orientamento Educativo - COE in collaborazione con Terre des Hommes Italia ed è socio fondatore di MFN - Milano Film Network, la rete che unisce l'esperienza e le risorse dei sette festival di cinema milanesi.

Per informazioni: festival@coeweb.org.