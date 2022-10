Feel the Dead: la serie thriller di John Real, dal 31 ottobre in streaming su Prime Video

Feel the Dead, la nuova serie thriller/horror di John Real, sarà disponibile a partire dal 31 ottobre in streaming in esclusiva su Prime Video.

Feel the Dead, la nuova serie thriller/horror scritta e diretta da John Real con Estella Warren (Il pianeta delle scimmie di Tim Burton), William McNamara (Opera di Dario Argento), Gianni Capaldi e Gerry Shanahan, sarà disponibile dal 31 ottobre in prima visione ed in esclusiva su Prime Video - in streaming gratuito per gli abbonati Prime.

La serie in 6 episodi, ognuno della durata di 45 minuti, è stata scritta dal regista in collaborazione con Adriana Marzagalli e commissionata dalla Voltage Pictures e Hollywood Media Bridge. Lo show è stato prodotto dallo stesso Real e distribuito da FOX in Giappone, Cina e Medioriente, mentre in Italia è distribuito da CG entertainment.

La sinossi di Feel the Dead recita: "Una famiglia americana, Daniel, Helen e la figlia Andrea di 9 anni, si trova in vacanza sul vulcano Etna. Ma presto la vacanza si trasforma in un incubo: una malattia sconosciuta si sta rapidamente diffondendo; le persone infette sembrano impazzite, mordono, si cibano di carne umana e non muoiono anche se ferite mortalmente."

"Durante la fuga, nel panico, Daniel e Andrea perdono di vista Helen e così la famiglia si divide. Daniel e la figlia incontrano altri sopravvissuti sul loro percorso e decidono di fare gruppo per cercare di sopravvivere. Anche Helen incontra altri sopravvissuti. La famiglia affronta questo inferno fatto di morte e paura con la speranza di riuscire a ritrovarsi nel bel mezzo del caos. Tutti si stanno dirigendo verso una zona sicura in cui dovrebbe essere disponibile un vaccino..."