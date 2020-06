Febbre: il libro di Jonathan Bazzi diventerà un film

Febbre, l'esordio letterario di Jonathan Bazzi, in lizza per il Premio Strega, diventerà presto un film, dagli stessi produttori di Skam Italia.

Febbre, libro d'esordio Jonathan Bazzi, diventerà presto un film: la Cross Productions (la stessa che c'è dietro al successo di Skam Italia e Rocco Schiavone) ha infatti annunciato di averne acquistato i diritti per lo schermo. Come dichiarato da Rosario Rinaldo, a capo della società di produzione: "Siamo molto felici di questa opportunità. La trasposizione audiovisiva del romanzo di Bazzi certamente arricchirà la nostra filmografia. Da sempre siamo alla ricerca delle forme migliori per narrare la complessità contemporanea e Febbre ne è un esempio eccellente".

Edito nel 2019 da Fandango Libri, Febbre è diventato in breve un piccolo caso editoriale, nominato non solo come "Libro dell'anno di Fahrenheit", la trasmissione culturale di Rai Radio3, ma anche come uno dei 12 finalisti in lizza per il Premio Strega.

L'opera prima di Jonathan Bazzi, però, affonda le radici qualche anno prima dell'approdo in libreria perchè nel 2016 l'autore affida la sua confessione a un lungo articolo: ha scoperto di essere sieropositivo. E ha deciso di combattere due degli effetti più distruttivi che questo "ospite prepotente" si porti dietro da decenni - la paura e la vergogna - con l'antidoto che meglio conosce: le parole.

Nasce da qui Febbre, titolo dovuto a quel primo campanello d'allarme - una febbre leggera ma costante e spossante - che ha portato nel corso di 6 mesi a visite, esami, fino al fatidico test dell'HIV e alla scoperta delle reali condizioni di salute. Un viaggio a ritroso in poco più di 300 pagine, e nei suoi primi 31 anni di vita, che Jonathan Bazzi, nato a Milano ma residente nella difficile periferia di Rozzano, ha deciso di percorrere per i suoi lettori e, da oggi, per i suoi futuri spettatori.