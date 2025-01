Fast X: Part 2, Vin Diesel conferma: le riprese termineranno a L.A. nonostante gli incendi

Vin Diesel ha voluto rassicurare i fan della saga di Fast & Furious, confermando che le riprese di Fast X: Part 2 termineranno a Los Angeles, la città che ha dato inizio alla saga più di 25 anni fa, e che recentemente è stata colpita da gravi incendi.

"Los Angeles è il luogo in cui Fast & Furious ha preso vita 25 anni fa... e ora Fast tornerà finalmente a casa", ha scritto Diesel su Instagram, esprimendo fiducia e determinazione.

L'attore ha anche raccontato che la sua co-protagonista Jordana Brewster lo ha contattato, spingendolo a fare pressione sulla Universal per continuare le riprese nella città colpita dagli incendi, sottolineando che Los Angeles "ha bisogno di questo ora più che mai". Non è ancora chiaro quanto rimanga da girare per il film, né quando Fast X: Part 2 arriverà nelle sale.

Gli incendi che stanno ancora infuriando a Los Angeles hanno causato la morte di almeno 28 persone e danni per miliardi di dollari.

Fast and Furious: tutto quello che sappiamo sul prossimo film della saga

Il primo capitolo della saga, Fast and Furious, si svolgeva infatti nelle strade di L.A., dove la squadra di corse clandestine capeggiata da Dom Toretto (Vin Diesel) prendeva forma. Successivamente, la saga si è spostata in diverse località internazionali, da Tokyo a Rio de Janeiro, da Londra a L'Avana. Adesso, il team sembra voler ritornare alle radici, proprio quando la città sta affrontando un'emergenza senza precedenti.

Fast X: Part 2 sarà diretto da Louis Leterrier e vedrà il ritorno di un cast stellare, che include Jason Statham, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Tyrese Gibson, Ludacris e Dwayne Johnson.

Fast X contiene numerosi spunti che anticipano gli sviluppi di Fast X: Part 2, come ha rivelato lo stesso Leterrier. In particolare, l'invito è a concentrarsi su una scena che vede protagonista Cipher (Charlize Theron), che contiene importanti indizi sul futuro della saga.

Fast X: Vin Diesel in una foto del film

In Fast X, Dom Toretto e la sua famiglia sono minacciati da Dante (Jason Momoa), figlio del signore della droga Hernan Reyes, che cerca vendetta per la morte del padre, avvenuta in Fast Five. Dopo un attacco e la separazione dal suo team, Cipher arriva ferita a casa Toretto per avvertirlo del pericolo imminente. Una scena in particolare, quella in cui Cipher entra nella casa di Dom e Letty, offre numerosi anticipi sulla trama del seguito.

"Ascoltate bene i dialoghi" ha suggerito Leterrier. "Ci sono scene dove le minacce sono molto più concrete e ogni parola è un seme per quello che verrà". Il regista ha aggiunto che la scena con Cipher è solo una delle tante che preparano il terreno per il prossimo capitolo.

Con nuove sfide in arrivo e un film che promette emozioni forti, Fast X: Part 2 continua a generare grandi aspettative tra i fan della saga.