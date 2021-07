Fascino e morte a Hollywood: la trama del thriller in onda stasera su Rai2 in prima visione

Stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda il thriller Fascino e morte a Hollywood: ecco la trama del film proposto in prima visione.

Stasera su Rai2 appuntamento con il thriller Fascino e morte a Hollywood, diretto nel 2019 da Daniel Ringey e proposto dalla seconda rete RAI alle 21:20 in prima visione assoluta per l'Italia. Nel cast Sarah Roemer, Jon Prescott e Hannah Barefoot.

La presenza di Hollywood fin dal titolo è subito motivata dalla trama: la giovane Casey Wright infatti si ritroverà catapultata nel patinato mondo del cinema dopo aver fatto la conoscenza del divo Sam Austin, anche se in maniera piuttosto rocambolesca. La donna ha infatti salvato il piccolo Jack, solo 10 anni, da un tentato rapimento, senza sapere però che il bambino è l'amato figlio di Austin.

Assunta come sua insegnate privata, Casey viene subito coinvolta in una complicata situazione: il divo le rivela infatti di essere perseguitato da uno stalker che sta provando a rapire Jack.

Per evitare che il piccolo esca di casa per andare a scuola, Casey si trasferisce nella sua stessa abitazione, finendo per essere affascinata non soltanto dallo stile di vita della famiglia, ma dallo stesso Sam Austin.

Inevitabilmente però diventa preda dello stalker che li perseguita da anni.

Ora Casey Wright dovrà combattere con tutta la propria astuzia e le proprie forze per difendere dalle grinfie di un pazzo disposto a tutto non soltanto il piccolo Jack, ma anche il famoso papà e se stessa.

Fascino e morte a Hollywood sarà visibile anche in streaming su RaiPlay nella sezione 'dirette'. Si potrà recuperare il film per tutto il corso della settimana grazie alla funzione 'Replay' all'interno della sezione 'Guida TV'.