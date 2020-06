Fantasy Voice: ecco il primo servizio di informazione dedicato al Fantasy e al Fantastico

Nasce oggi Fantasy Voice, il primo servizio di informazione tramite mail interamente dedicato al Fantasy e ai generi del fantastico. L'obiettivo del progetto è quello di mettere in comunicazione i lettori e gli appassionati del genere con le novità del settore in modo semplice e veloce.

Coniugando il lavoro giornalistico con la passione dei suoi redattori, Fantasy Voice offre ai propri lettori la possibilità di rimanere sempre aggiornati sulle notizie del mondo del fantastico tramite una comoda newsletter settimanale. Ogni lunedì mattina, infatti, una mail arriverà direttamente sul cellulare della persona iscritta contenente le news da non perdere.

Per ogni notizia sarà riportato un titolo e un sommario che spieghi l'essenziale e lasci al lettore la decisione di approfondire l'argomento tramite i link alle fonti dirette sia italiane che straniere. Nel caso di prodotti presenti online, sarà presente anche un link che permetterà comodamente l'acquisto tramite un sito sicuro.

All'utente non sarà richiesto il pagamento di alcun abbonamento e potrà supportare la redazione tramite i link di affiliazione interni alla newsletter o iscrivendosi ai canali social di Fantasy Voice e condividendone i contenuti.

"Fantasy Voice non vuole essere un sostituto dei siti di informazione" ha spiegato Simone Bonaccorso, ideatore del progetto, "ma va a collocarsi tra gli utenti e i creatori di contenuti, che diventano fonti importanti e imprescindibili della redazione. Il progetto, infatti, è nato per mettere in contatto lettori e contenuti, aiutando i primi nella ricerca di notizie interessanti e i secondi a far "sentire la propria voce" ed emergere dal rumore creato dai siti di clickbait che infestano il web."

Con l'aiuto di Fantasy Voice, i lettori non dovranno più passare ore a cercare i contenuti di maggior interesse su Google o sui social network. Ogni lunedì mattina potranno gustarsi il primo caffè della settimana (o la seconda colazione) leggendo le notizie più importanti dal mondo del Fantasy e del fantastico.

I creatori di contenuti, siano essi siti d'informazione o editori, eventi o altri enti dedicati in alcun modo alla promozione culturale del Fantasy e del fantastico, invece, avranno un canale aggiuntivo e mirato al proprio pubblico dove veicolare il proprio impegno comunicativo, potendo contare sul sostegno di esperti di comunicazione e informazione.

Per iscriversi alla newsletter: fantasyvoice.it.