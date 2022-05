Eurovision 2022, la finale stasera su Rai1 e RaiPlay in diretta: la scaletta e gli ospiti

Tutto è pronto a Torino per la finale dell'Eurovision Song Contest 2022, in onda stasera su Rai1 e in streaming su RaiPlay a partire dalle 20:35 (sarà possibile seguire la diretta anche su Radio 2 e, per gli italiani all'estero, grazie a Rai Italia).

Una serata che designerà il vincitore di questa edizione dell'evento musicale più seguito al mondo, con il Televoto del pubblico che andrà ad aggiungersi a quello delle giurie. Uno spettacolo preceduto dall'anteprima con Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, in diretta dal Glass Studio di Torino. A loro anche il compito di commentare la serata per il pubblico italiano.

Ospiti d'eccezione, i Måneskin e Gigliola Cinquetti, vincitori dell'Eurovision Song Contest, rispettivamente nel 2021 e nel 1964.

Ecco la scaletta delle esibizioni: