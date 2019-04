Eurovision 2019, Madonna: Roger Waters chiede che rinunci

Madonna si esibirà all'Eurovision Song Contest 2019 di Tel Aviv e Roger Waters le ha consigliato di rinunciare alla performance in Israele.

Durante un'intervista al Guardian, la leggenda dei Pink Floyd ha esortato la diva del pop a boicottare l'edizione 2019 dell'amato festival, che avrà inizio il prossimo 14 maggio a Tel Aviv. Roger Waters è da sempre pacifista e militante della causa palestinese e ha dichiarato:

Roger Waters The Wall: Roger Waters (di spalle) in trionfo davanti al suo pubblico

"Alcuni dei miei colleghi musicisti si sono esibiti di recente in Israele dicendo di averlo fatto per costruire ponti e incoraggiare la pace. Cazzate. Esibirsi in Israele è un affare lucroso, ma così si aiuta a normalizzare l'occupazione, l'apartheid, la pulizia etnica, il massacro di manifestanti disarmati e altre brutte cose".

Il musicista ha inoltre raccontato di essere costantemente accusato di antisemitismo per via delle sue posizioni su Israele e Palestina, ma ha definito queste parole solo un modo per distogliere l'attenzione dai veri problemi di quelle terre.

L'Eurovision è uno dei festival più amati del mondo che ha preso sempre più piede dal suo anno di nascita, il 1956. Madonna salirà sul palco il giorno della finalissima cantando due canzoni, un nuovo singolo e un grande classico dal suo repertorio. Un portavoce dell'evento ha dichiarato che "l'Eurovision è un evento non politico, che unisce le persone attraverso la comune passione per la musica".