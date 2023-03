Europei 2024, Italia-Inghilterra dove vedere la partita degli azzurri

Italia-Inghilterra è la partita di esordio per gli Europei 2024, ecco dove vedere in televisione il match che si gioca oggi a Napoli.

Italia-Inghilterra è il match d'esordio degli azzurri agli Europei 2024 trasmesso stasera su Rai 1. Gli azzurri allenati da Roberto Mancini esordiscono nella massima competizione per nazionali del nostro continente. L'Italia è campione in carica avendo conquistato il titolo nella finale di Euro 2020 a Wembley, proprio contro gli inglesi.

La partita si gioca oggi allo stadio Maradona di Napoli, il calcio d'inizio della partita è fissato alle 20:45. Il match degli azzurri si potrà vedere in chiaro su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro

Italia ed Inghilterra fanno parte del gruppo C insieme a Malta, Ucraina e Macedonia del Nord, la nazionale che ci ha eliminato nel primo spareggio per gli ultimi mondiali in Qatar.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct. Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Grealish. Ct. Southgate.