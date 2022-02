Ethan Torchio, le origini del batterista dei Maneskin

Quali sono le origini di Ethan Torchio, il batterista dei Maneskin soprannominato da tutti come il 'guru indiano', o come lo definisce Damiano David, 'il guru della filosofia degli sticazzi'.

Quali sono le origini di Ethan Torchio, il batterista dei Maneskin? Il ragazzo viene definito da tutti come il "guru indiano" del gruppo per le sue caratteristiche estetiche, per la sua capacità di riflessione e per la sua tendenza a dare consigli a tutti, ma in verità ha origini indiane?

Non sappiamo niente a proposito della sua etnia ma Ethan ha una storia famigliare piuttosto peculiare: il padre ha avuto ben otto figli da tre partner diverse, è un regista e un documentarista, mentre a proposito della madre del batterista non sappiamo niente. Torchio, inoltre, ha molte sorelle e fratelli: la sorella maggiore è nata nel 1970 mentre il fratello più piccolo nel 2019.

Secondo quanto raccontato dal batterista stesso, la sua è una famiglia allargata dove non è mai mancata l'armonia: il ragazzo ha imparato sin da una tenera età a convivere con molte persone e a sentirsi parte di una grande comunità che, a quanto pare, comprende anche il suo animale domestico: una gallina.

Damiano David, durante un'intervista a Cosmopolitan del 22 febbraio 2019, si è aperto a proposito di Ethan Torchio: "Lui è il guru della 'filosofia degli sti***zi'. Il mondo è a questa altezza? Lui è più in alto. Guarda le cose con oggettività, non si fa prendere dal lato passionale, come un saggio indiano. Lui ti aiuta, ti dà sempre un altro punto di vista."