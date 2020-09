Eternal Love - L'eternità in un attimo, il film turco stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, intorno alle 21:20, va in onda Eternal Love - L'eternità in un attimo, film sentimentale Made in Turchia che arriva sulla rete ammiraglia Mediaset in prima visione per il nostro Paese.

Diretta dal regista Ahmet Katıksız, Eternal Love - L'eternità in un attimo è la favola romantica di Zeynep, che conosciamo subito nel promo del film, una ragazza umile ma felice, che rivoluziona la sua vita quando incontra Can, un giovane e famoso chirurgo dedito al suo lavoro. La scintilla scoppia quando Can propone a Zeynep di accompagnarlo a una festa. La ragazza accetta e improvvisamente i due si trovano coinvolti l'uno nella vita dell'altro. La love story sarà messa a dura prova da una terribile notizia: Zeynep ha un tumore al cervello considerato inoperabile. Can farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per salvarle la vita.