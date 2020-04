E.T. L'Extraterrestre: stasera su Italia 1 il film di Steven Spielberg

E.T. L'Extraterrestre torna stasera su Italia 1, alle 21:30, per una sorpresa che sarà sicuramente gradita ai fan del piccolo alieno che ha intenerito generazioni fin dal suo sbarco sul grande schermo nel 1982.

Durante un sopralluogo sulla Terra per raccogliere vegetali, un gruppo di alieni viene sorpreso e uno di loro viene lasciato erroneamente al suolo per l'affrettato decollo. L'alieno, solo e smarrito, viene trovato ed ospitato da Elliott, con la complicità della sorellina Gertie e il fratello maggiore Michael. Tra i due si instaura un profondo rapporto di amicizia che li lega anche a livello emotivo. Desideroso di tornare a casa, l'alieno costruisce un rudimentale dispositivo di comunicazione per chiedere aiuto ai suoi. Gradualmente, la salute di ET peggiora, e la situazione è aggravata dall'irruzione nell'universo dei ragazzi da parte del mondo degli adulti, che vuole impossessarsi dell'alieno.

Film di fantascienza datato 1982 a cui Steven Spielberg, produttore e regista, lega molta della sua successiva fortuna, E.T. L'Extraterrestre nell'anno successivo alla sua uscita portò a casa ben 4 Oscar, per il Miglior sonoro a Robert Knudson, Robert Glass, Don Digirolamo e Gene S. Cantamessa, per il Miglior montaggio sonoro a Charles L. Campbell e Ben Burtt, per i Migliori effetti speciali a Carlo Rambaldi, Dennis Muren e Kenneth Smith e per la Migliore colonna sonora a John Williams.