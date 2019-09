Emmy Awards 2019: la cerimonia in diretta stanotte su Rai4!

Stanotte su Rai4 arrivano gli Emmy Awards 2019, la 71esima edizione della cerimonia degli Oscar della TV!

È un'esclusiva assoluta per l'Italia la 71esima cerimonia di consegna degli Emmy® Awards, che Rai4 trasmetterà in diretta da Los Angeles nella notte tra oggi e lunedì 23 settembre. Una lunga ed emozionante maratona in compagnia dei protagonisti delle serie americane più amate dal pubblico e apprezzate dalla critica; una diretta dedicata ai più accaniti binge watchers di serie tv, ma anche agli amanti del glamour dei grandi eventi di Hollywood. L'evento sarà in onda dalle 01:45 alle 05:00, con il commento del giornalista ed esperto di serialità televisiva Andrea Fornasiero e della conduttrice radiofonica e digital entertainer Annie Mazzola.

Assegnati ogni anno dalla Academy of Television Arts & Sciences, i Primetime Emmy Awards sono il più importante riconoscimento americano e internazionale alla produzione seriale televisiva. Un appuntamento storico, che ha consacrato e celebrato, nel corso dei decenni, il meglio dell'industria televisiva a stelle e strisce: dai telefilm classici in bianco e nero, alla nuova età dell'oro della serialità, dell'ultimo quarto di secolo.

Per la prima volta dopo sedici anni, la cerimonia non proporrà un conduttore classico: sul palco del Microsoft Theatre, vari grandi ospiti, addetti come sempre alla consegna dei premi, si alterneranno a diversi numeri d'intrattenimento, tra cui spicca un addio ai protagonisti de Il trono di spade. Proprio la serie fantasy dei record, presto sugli schermi di Rai4 con l'ultima stagione, guida la classifica delle nomination, con 32 candidature nella categoria drama. Per il genere comedy, il primato delle nomination è invece appannaggio di La fantastica signora Maisel, in corsa per 19 statuette. Per il genere miniserie, è infine in testa Chernobyl, con 17 nomination. La replica della cerimonia sarà trasmessa su Rai4 lunedì 23 settembre, in seconda serata.