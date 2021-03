Emma Watson: il nuovo taglio di capelli fa da preludio alla primavera (FOTO)

La primavera è in arrivo e molte star hollywoodiane hanno deciso di accoglierla sfoggiando nuovi look. Una di loro è Emma Watson che, a Beverly Hills in compagnia del suo fidanzato, ha mostrato un nuovo taglio di capelli, un bob, come potete vedere nelle foto qui sotto.

Come riportato da Elle, i paparazzi hanno sorpreso Emma Watson che, in occasione della primavera incipiente, ha mostrato ai fotografi un taglio nuovo di zecca. L'attrice è stata fotografata insieme al suo fidanzato Leo Robinton in occasione di una pausa al Ferrarini Cafè di Beverly Hills. La protagonista del franchise di Harry Potter indossa una comoda felpa grigia, una tuta scura e un paio di sandali. Ovviamente, il volto dell'attrice è parzialmente coperto da un dispositivo di protezione individuale.

Per molti anni, Emma Watson ha portato i capelli lunghi. Quanto meno, fino alla conclusione del franchise di Harry Potter e alla successiva svolta. A questo proposito, l'attrice ha dichiarato a Metro UK: "Non ho mai sperimentato durante la mia adolescenza come, in genere, fa la maggior parte dei teenagers. A 20 anni, invece, ho capito che era il tempo di dare una svolta al mio aspetto. Ho recitato nel franchise di Harry Potter per circa dieci anni e sentivo che era necessario un cambiamento in me. Così ho deciso di tagliare i capelli molto corti".

Recentemente, il manager di Emma Watson ha smontato le voci su un suo potenziale ritiro dalla recitazione. L'interprete è nota per aver recitato in Marilyn, Noi siamo infinito, Bling Ring, Noah, Regression, La bella e la bestia, The Circle e Piccole donne.