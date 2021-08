Ella Schon, la serie debutta stasera su Rai2 con le prime due puntate: la trama

Ella Schon è la nuova serie tedesca che promette di conquistare un posto nel cuore del pubblico RAI. Stasera su Rai2, dalle 21:20, andranno in onda le prime due puntate.

Nei panni della protagonista l'attrice comica Annette Frier: a lei il compito di impersonare Ella Schon, una donna affetta da sindrome di Asperger che conduce una tranquilla vita familiare a Francoforte, prima di un'incredibile scoperta.

La trama dei due episodi in onda stasera, infatti, svela che, quando il marito muore, Ella Schon eredita non solo una casa sulla penisola di Fischland e una serie di debiti, ma anche Christina e i suoi figli, che vivono nella casa. Chi sono gli sconosciuti? Le testimonianze della doppia vita che suo marito conduceva! Incapace di affrontare un confronto con la "prima moglie" del defunto consorte, Ella accetta la situazione e va avanti con la sua vita. Ha la sindrome di Asperger e quindi trova difficile l'interazione sociale.

Va così a lavorare nello studio dell'avvocato Kollkamp e viene presto coinvolta nei processi e nei problemi della popolazione locale. Christina si rivolge a Ella per un caso in cui una sua amica incinta, Josi, perde il lavoro, ma lei scopre delle incongruenze riguardo i tempi della gravidanza... Il caso fornirà le basi per uno struggente dramma familiare.

Quante sono le puntate di Ella Schon

Cominciata nel 2018, Ella Schon conta al momento 6 puntate già trasmesse, in media due ogni anno, mandate in onda la domenica sera. Visto il grande successo di pubblico, Zdf ha commissionato altri 5 episodi, le cui riprese sono in corso.

Rai2 ha al momento annunciato la messa in onda soltanto delle prime due puntate.