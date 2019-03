Elizabeth Lail star del film horror The Countdown

Elizabeth Lail, recentemente protagonista della serie You, sarà la star del film horror intitolato Countdown, un progetto scritto e diretto da Justin Dec.

L'attrice avrà la parte di una giovane infermiera che scarica un'applicazione che sostiene di poter predire l'esatto momento della morte di una persona sul proprio cellulare. La giovane scopre quindi che le rimangono solo tre giorni di vita e si ritrova alle prese con la propria angoscia e una misteriosa figura che sembra le stia dando la caccia, dovendo quindi trovare un modo per salvare la propria vita prima che scada il tempo a sua disposizione.

Countdown sarà prodotto da Sean Anders, John Morris, John Rickard e Zack Schiller per conto di STXfilms, studio che è recentemente reduce dal successo ottenuto da The Upside, il remake della commedia francese Quasi amici che ha come protagonisti Kevin Hart e Bryan Cranston, arrivato a superare quota 100 milioni di dollari ai box office internazionali.

You, l'adattamento dei romanzi scritti da Caroline Kepnes che raccontano il lato oscuro dell'amore e dei social media come spieghiamo nella nostra recensione, ha debuttato su Lifetime che ne aveva ordinato la produzione di due stagioni, rinunciando però alla messa in onda dei prossimi episodi. Gli episodi inediti saranno invece finanziati da Netflix che distribuisce il progetto a livello internazionale, ottenendo degli ottimi dati di ascolto.