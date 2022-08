Elisha Cuthbert: "Sono stata spinta a posare per riviste maschili quando ero giovane"

Elisha Cuthbert non sembra guardare indietro al suo titolo di "Donna più bella della TV" con molto orgoglio: l'attrice ha rivelato di essere stata spinta a posare per una serie di riviste maschili durante l'ultimo episodio di un podcast chiamato Broad Ideas with Rachel Bilson.

Alla star di "24", durante l'intervista, è stato chiesto di parlare delle sue esperienze come modella di riviste per uomini, al che la Cuthbert, 39 anni, ha affermato che non avrebbe mai voluto far parte di "tutto quel circo".

"All'epoca non c'era proprio alcuna alternativa", ha spiegato la star, dopo aver riconosciuto che all'epoca questo tipo di servizi fotografici erano piuttosto comuni e diffusi nel settore dell'intrattenimento. "Questo è ciò che lo studio cinematografico voleva che tu facessi."

"In quegli anni era una cosa molto mainstream, voglio dire, li faceva anche Halle Berry, per l'amor del cielo... perfino Jennifer Aniston", ha concluso Elisha Cuthbert. "Probabilmente eravamo troppo giovani per essere soggette a questo e ci sentivamo sotto pressione e spinte a farlo".