Elisabetta II, l'attentatore come Darth Vader: "Ucciderò la regina" (VIDEO)

L'uomo che ha tentato di uccidere la regina Elisabetta con una balestra ha realizzato un terrorizzante video in cui richiama la figura di Darth Vader, si definisce un Sith e preannuncia la sua irruzione a Buckingham Palace.

Nelle scorse ore il Sun ha condiviso un video che ritrae l'uomo che ha fatto irruzione nel Castello di Windsor il giorno di Natale armato di balestra. La clip è stata condivisa dall'attentatore su Snapchat: lo vediamo mascherato, mentre fa riferimento a Darth Vader e si descrive come un Sith. Jaswant Singh Chail, questo il suo vero nome, ha quindi spiegato che stava progettando di assassinare la regina per vendicare un massacro avvenuto nel 1919 in India per mano dei soldati britannici.

Suo padre ha detto ai giornalisti di MailOnline: "Qualcosa è andato terribilmente storto con nostro figlio e stiamo cercando di capire cosa. Non abbiamo avuto la possibilità di parlargli ma stiamo cercando di dargli l'aiuto di cui ha bisogno. Dal nostro punto di vista, stiamo attraversando un momento difficile. Stiamo cercando di risolvere questo problema e non è facile".

Nel video, Chail dice con voce distorta: "Sono un sikh indiano, un sith. Il mio nome era Jaswant Singh Chail, il mio nome è Darth Jones". Ricordiamo che, nei film di Star Wars, i Sith sono allineati con il lato oscuro della Forza. L'attore che ha registrato la voce di Darth Vader si chiama James Earl Jones. Sulla parete dietro l'uomo c'è un'immagine incorniciata, che, come riporta il Sun, ritrae "l'oscuro cattivo di Star Wars Darth Malgus".

Il Sun, che ha pubblicato il video sul suo sito web, ha detto che è stato inviato agli amici dell'uomo alle 8:06, meno di mezz'ora prima che Chail venisse arrestato dalla polizia armata all'interno del palazzo di Windsor. Era ormai relativamente vicino alle stanze private della regina quando è stato fermato. Il diciannovenne, attualmente detenuto, ha scalato la recinzione del palazzo usando una scala di corda. La polizia ha cercato di minimizzare l'incidente, affermando che l'uomo è stato arrestato pochi istanti dopo aver violato il perimetro del palazzo.

Nella clip dice: "Mi dispiace. Mi dispiace per quello che ho fatto e per quello che farò. Tenterò di assassinare Elisabetta, regina della famiglia reale". L'attentatore aggiunge di essere in cerca di vendetta per il massacro di Jallianwala Bagh del 1919, così come per coloro che sono stati "uccisi, umiliati e discriminati" a causa della loro razza. Il massacro di Jallianwala Bagh, o massacro di Amritsar, è stato un evento orribile che ha visto le truppe coloniali britanniche aprire il fuoco su una grande folla disarmata nella regione indiana del Punjab, uccidendo 379 manifestanti democratici disarmati. Più di mille altri furono feriti.