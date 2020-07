Elettra Lamborghini: preservativi e vibratori in camera, l'omaggio dell'hotel è piccante

Dolce&Gabbana sono riusciti a stupire Elettra Lamborghini con il piccante kit di benvenuto che la cantante ha trovato nella sua camera d'albergo: una scatola che conteneva tra l'altro preservativi e un vibratore. Preoccupato da una scritta sullo specchio, Il fidanzato Afrojack le ha consigliato scherzosamente di dormire a casa.

Elettra Lamborghini in questi giorni è impegnatissima nella promozione del disco La Isla, uscito da poco, come ha scritto sul suo profilo Instagram. Elettra è una delle artiste italiane più seguite sui social, dove vanta quasi sei milioni di follower. In uno dei suoi ultimi scatti mostra il vestito a fiori rossi e verdi su uno sfondo nero con cui ha partecipato, come spettatrice, alla sfilata di Dolce&Gabbana a Milano. L'evento è piaciuto molto ad Elettra che si è divertita a mostrare nelle storie di Instagram il kit che ha trovato nella camera d'albergo che la ospitava: "abbiamo trovato un kit sessuale, comprende due preservativi, un vibratore, un gel eccitante per le donne e una mutanda".

L'ereditiera ha poi postato alcune foto della camera da bagno, sullo specchio c'era la scritta "ti amo". Il kit e la frase hanno fatto preoccupare il fidanzato, Afrojack le ha dato un consiglio: "Dormi a casa baby, gente pazza nell'hotel", forse preoccupato per la presenza di uno stalker o semplicemente divertito da queste particolari attenzioni riservate alla fidanzata. Elettra Lamborghini e Afrojack, dj olandese, dovrebbero sposarsi a breve, lei è già alla ricerca dell'abito bianco per il giorno del matrimonio con il suo Nick Van de Val