Eleonora Brigliadori sul vaccino: “Sarete colonizzati da un'entità satanica" (video)

Eleonora Brigliadori prevede, per chi si è somministrato il vaccino, un futuro satanico: ancora una volta l'ex annunciatrice di Canale 5 ha assunto posizioni radicali sulla salute e intrattenuto il pubblico con un assurdo monologo no-vax.

Il regno di Satana è sempre più vicino, stando alle dichiarazioni di Eleonora Brigliadori, che già in passato aveva definito Umberto Veronesi 'il medico demoniaco', lei che è contraria alla chemioterapia. In questi ultimi mesi l'ex annunciatrice di Canale 5 si è contraddistinta per le sue posizioni no vax e, oltretutto, è contraria all'uso della mascherina. In questi giorni in cui la campagna vaccinale va avanti, Eleonora si è sentita in dovere di farci sapere il suo parere.

A qualcuno in Abruzzo è venuta la strana idea di reclutare la Brigliadori per una campagna in favore del vaccino, lei naturalmente ha preferito far conoscere ancora una volta le sue bizzarra teorie "Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la gente, che deve tornare a pensare liberamente", ha detto Eleonora nella prima parte di questo discorso aggiungendo "la mascherina non protegge da nulla, ma manda in corto circuito le vostre sinapsi. Non ragionate bene da quando vi siete mascherati. Vi stanno uccidendo. Io sono qui per cercare di salvarvi. Ogni uomo deve decidere cosa fare della propria vita".

Elenora Brigliadori poi ha spiegato che presto tutti noi che ci siamo vaccinati diventeremo schiavi di un'entità satanica pronta a colonizzarci "Ogni uomo deve decidere cosa fare della propria vita. Non deve esserci un uomo nella stanza dei bottoni che con un impulso 5G ti manda in corto circuito il cervello, il cuore o altri organi. Perché è questo quello che accadrà. La grafite che c'è dentro ha il potere di condurre dei corto circuiti esattamente dove voi siete più deboli. Questo vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà tutto. Vi distruggeranno il genoma. Non sarete più figli di Dio, da quel momento venite colonizzati da un'entità satanica che farà commercio di voi. Voi corrisponderete ad un codice, stanno mettendo un copyright sui vostri geni. Questo è un delitto che in confronto quelli di Norimberga fanno impallidire. Nessuno lo dice e io lo dico oggi".

Alla fine è arrivata la profezia di Eleonora su un futuro a dir poco catastrofico: "tutti i ragazzi dai 27 anni e le donne incinte sono da proteggere. Se fanno questo vaccino diventeranno sterili e non avranno figli. Siamo davanti alla terza guerra mondiale, che non si svolge nei cieli, ma nel vostro sangue e nelle vostre parole e nei pensieri. Quindi muovete un passo e salvatevi. Toglietevi le maschere e vivete".