Dreamcatcher: le foto del film con Lou Ferrigno Jr., opera prima del regista Jacob Johnston

Dreamcatcher, di cui sono state condivise online nuove foto ufficiali, è il thriller a sfumature horror che segna il debutto alla regia di Jacob Johnston.

Il filmmaker ha lavorato in precedenza nel team degli effetti visivi di molti film, tra cui alcuni titoli che compongono il Marvel Cinematic Universe.

Dreamcatcher: un'immagine del lungometraggio

Il film Dreamcatcher verrà distribuito negli Stati Uniti in streaming sulle piattaforme e nel circuito di video on demand a marzo.

Nel cast del progetto ci sono Zachary Gordon (Il diario di una schiappa), Niki Koss (Famous In Love) e Travis Burns (Neighbours). Tra i protagonisti dell'esordio alla regia di Jacob Johnston c'è inoltre Lou Ferrigno Jr., figlio della star del cult L'incredibile Hulk.

Dreamcatcher: una foto tratta dal film

Al centro della trama c'è Dylan (Burns), un aspirante musicista e DJ conosciuto con il nome d'arte di Dreamcatcher. Dopo aver partecipato a un festival musicale, Dylan si ritrova intrappolato insieme alle due sorelle in 48 ore all'insegna della violenza e del cast.

Il lungometraggio targato Samuel Goldwyn Films avrà inoltre tra i personaggi principali un killer mascherato, ritratto in una delle foto pubblicate online da Screen Rant.

Dreamcatcher: una foto del killer al centro del film

Dreamcatcher: uno scatto tratto dal film horror

Dreamcatcher: un'immagine del film horror