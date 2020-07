Dragonero, dalla carta alla serie tv: il panel con Luca Enoch, Stefano Vietti e Vincenzo Sarno

All'Ultrapop Festival si è parlato di Dragonero, il fumetto Bonelli che sta per diventare una serie animata in collaborazione con Rai Ragazzi. Il panel, presentato in diretta sul canale di Twitch di Movieplayer, è stato moderato da Giuseppe Grossi e Giovanni "Zeth Castle" Zaccaria, con tre ospiti d'eccezione: Luca Enoch, Stefano Vietti e Vincenzo Sarno. I primi due sono i creatori del franchise, il terzo è il responsabile dell'adattamento televisivo, che arriverà a marzo 2022 con una prima stagione composta da 26 episodi di 26 minuti ciascuno.

Enoch e Vietti hanno commentato la genesi di Dragonero, che esiste sotto forma di diverse incarnazioni a fumetti e anche romanzi. Ha spiegato Enoch: "Eravamo entrambi appassionati di fantasy, e ci chiedevamo come mai la Bonelli non avesse ancora puntato su quella parte del mercato. Siamo partiti dalla mappa, una bozza di Erondar - che ancora non si chiamava così - disegnata su un tovagliolo a Lucca Comics, mentre mangiavamo." Ha aggiunto Vietti: "Ognuno in Bonelli poteva proporre un soggetto per un romanzo a fumetti, e noi puntammo su Dragonero." È stato difficile creare il mondo in cui vivono i protagonisti? La risposta di Enoch: "Siamo partiti dalla mappa, come dicevo prima. Prima di tutto è un mondo fisico, fatto di montagne, deserti, lunghi fiumi. La trama e i personaggi arrivano dopo."

Nel corso della live, per gentile concessione di Bonelli, sono stati mostrati degli estratti della "Bibbia" della serie animata, vale a dire un documento con le informazioni essenziali sul progetto, i piani a lungo termine e - questa la parte resa nota al pubblico - i disegni dei personaggi principali, alcuni dei quali saranno completamente nuovi, inventati appositamente per la versione televisiva. Si vedranno anche nei fumetti? "No", ha risposto Enoch, "perché la serie animata è una cosa a sé, gli eventi non avranno ripercussioni sul fumetto, pur essendo in continuity." Ebbene sì, pur senza crossover, ciò che vedremo nella serie animata rispetterà la continuity dei fumetti e dei romanzi. Ha precisato Vincenzo Sarno: "Non a caso Luca e Stefano sono autori di tutti i soggetti." Tra i personaggi inediti c'è una figura di nome Arcana. Il commento di Vietti: "Ci siamo divertiti molto, è un personaggio in apparenza semplice ma con una storia complessa, è l'antagonista ideale per la prima stagione."

Com'è vedere i personaggi in movimento, per i due creatori di Dragonero? La precisazione di Enoch: "Il nostro apporto creativo si ferma al soggetto." L'aggiunta di Vietti: "Non abbiamo ancora visto spezzoni con i dialoghi, sarà una grande emozione come con il trailer." Per chiudere, chi avrebbero immaginato come Ian, personaggio principale della saga, in un eventuale film con attori in carne e ossa? La risposta di Enoch: "Il riferimento visivo iniziale, all'inizio degli anni Novanta, era Jeff Bridges ne La leggenda del re pescatore."