Dottori in corsia: la terza puntata con Federica Sciarelli stasera su Rai3

Le storie di speranza di Giovanni e di Francesco sono al centro del terzo episodio della quarta stagione di Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in onda stasera su Rai3 alle ore 23.15; la docu-serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, vede la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare anche in epoca Covid il miracolo quotidiano della medicina all'interno dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d'eccellenza a livello europeo.

Giovanni, 11 anni, da Napoli, convive dalla nascita con una severa scoliosi che gli rende difficile perfino camminare e una cardiomiopatia restrittiva che rende indispensabile un trapianto di cuore, che però potrà essere eseguito solo quando il problema alla schiena verrà risolto grazie a un intervento alla colonna vertebrale molto complesso e rischioso. Francesco, 13 anni, della provincia di Latina, sogna invece di diventare un contadino e guidare il trattore come suo padre; un sogno messo a rischio da una grave malattia che si manifesta quando ha solo 10 anni: la dermatomiosite giovanile, patologia molto aggressiva che colpisce i muscoli e la pelle, impedendogli di deglutire o camminare e perfino di prendere il sole. Solo una lunga cura potrà guarirlo e restituirgli i suoi sogni e una vita normale.

La nuova stagione di Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù racconta come, anche nel contesto inedito del Covid, l'eccellenza medica non si sia fermata, continuando a salvare e guarire i piccoli pazienti. Le storie vedono coinvolti i ragazzi ricoverati, le loro famiglie, i medici e gli infermieri impegnati in prima linea nella cura di malattie spesso molto complesse. Le telecamere hanno seguito i giovani protagonisti dentro e fuori le corsie dell'ospedale, entrando nelle loro case per capire quanto la malattia abbia cambiato la loro vita quotidiana e quella delle loro famiglie.

Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è una serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction. Con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli. Produttore creativo Simona Ercolani, Produttore esecutivo Melisa Scolaro, Produttore Rai Mirco Da Lio. A cura di Davide Acampora. Capoprogetto Coralla Ciccolini. Regia di Giacomo Del Buono.