Domenica In, Barbara D'Urso e non solo: tutti gli ospiti del 18 ottobre su Rai 1

La nuova giudice di Ballando con le stelle 2026 sarà l'ospite d'onore di Mara Venier nella puntata odierna del contenitore domenicale, e insieme a lei ci saranno molti altri personaggi del mondo dello spettacolo

Una nuova puntata di Domenica In, quella che andrà in onda oggi, domenica 18 gennaio su Rai 1, dalle 14:00 in punto. Condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, l'appuntamento odierno avrà un'ospite d'eccezione direttamente dalla ormai commentatissima nuova edizione di Ballando con le stelle.

Gli ospiti della terza puntata di Domenica In

Barbara D'Urso per la prima volta giurata di Ballando con le stelle

Attualmente impegnata come giudice nello show ventennale del sabato sera RAI, Barbara D'Urso sarà protagonista di un'ampia intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata.

Subentrata alla giudice uscente Selvaggia Lucarelli, dopo essere stata concorrente un anno fa, la D'urso è una componente fondamentale del rinnovamento del programma condotto da Milly Carlucci. Non soltanto insieme a lei dietro a tavolo e palette è arrivato anche Alberto Matano, ma hanno fatto il loro ingresso nel cast fisso anche Simona Ventura e Francesca Fialdini come 'pasionarie'.

In studio con Mara Venier anche Orietta Berti, che interverrà per presentare il nuovo singolo "Maledetto settembre" e si esibirà insieme a Nina Zilli e al rapper Danti. Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno le aggressioni avvenute a Roma da parte di due minorenni a bordo di una minicar, un episodio dei quali ha riguardato l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato.

In studio i giornalisti Piero Sansonetti e Ilenia Petracalvina, e la psicologa Flaminia Bolzan.

L'attore e cabarettista Andrea Perroni, racconterà la sua esperienza a "Tale e Quale Show" oltre ad esibirsi in alcune delle sue esilaranti imitazioni.

Nello spazio "Amici Miei", saranno ospiti alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo oltre ad Enzo Miccio e la sua classifica Top5.

Ci sarà anche l'attore e regista Edoardo Leo sarà presente per presentare il film Se ami qualcuno dillo, per la regia di Marco Bonini, del quale è anche co-produttore. Per "Il pranzo della domenica" Savino Zaba si troverà a San Martino nel Cimino, in provincia di Viterbo. Ad accompagnare la puntata la nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.