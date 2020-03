Disney World e Coronavirus, la nipote di Walt Disney infuriata per le folle nei parchi

Disney World e Coronavirus, un'accoppiata che sta creando molte polemiche. Abigail Disney, la nipote di Walt Disney, si è infatti infuriata su Twitter per la folla assurda raccolta nel parco di Orlando qualche giorno fa, proprio nel momento di pandemia del contagiosissimo virus.

Il Disney World di Orlando ha chiuso la scorsa domenica causa coronavirus, ma prima dell'ultima serata, il parco a tema è stato letteralmente invaso dagli appassionati degli studios, desiderosi di avere un ultimo spettacolo esclusivo di fuochi d'artificio prima di andare via. Ovviamente il web si è scatenato contro quest'iniziativa, non solo con i visitatori ma soprattutto con il parco stesso, colpevole di permettere a migliaia di persone di andare contro alla quarantena messa in atto da tutto il mondo solo per passare una serata in leggerezza.

Un membro della famiglia Disney è stata ancora meno felice di quest'iniziativa, soprattutto rivolta ai gestori del parco. Abigail Disney, nipote di Walt Disney stesso, ha commentato la vicenda su Twitter con un chiarissimo "Ma stiamo scherzando?".

Are you fucking kidding me?? https://t.co/I568XuhCpF — Abigail Disney (@abigaildisney) March 16, 2020

Abigail non è nuova alla critica verso la sua famiglia, soprattutto nel 2018, quando raccontò la sua terribile storia personale con suo padre, Roy Disney. La nipote di Walt Disney ha rivelato di aver subito abusi dall'uomo e ha dichiarato: "Ho subito degli assalti di tipo sessuale. Ma niente mi ha fatto reagire più della rabbia e della convinzione di quest'uomo. Ho avuto un padre irascibile e alcolizzato. Aveva un volto che mostrava all'esterno e un altro privato".

"Non faceva scoppiare la sua rabbia tutti i giorni o per qualsiasi motivo, ma quando accadeva era terrificante. E generalmente ciò che lo faceva arrabbiare era la mancanza di rispetto. L'insubordinazione. L'arroganza. La personalità. La convinzione. La disobbedienza."

Lo scorso anno, invece, si scagliò contro la compagnia per aver aumentato lo stipendio dell'ex CEO Bob Iger, mentre moltissimi impiegati non avevano neanche una minima paga sindacale. Tutti i Disney World del mondo saranno chiusi almeno per tutto il mese di marzo, mentre la Walt Disney Company tiene sotto controllo l'andamento della pandemia per decidere il futuro dei parco giochi.