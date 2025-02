Disney+ ha perso 700.000 abbonati nell'ultimo quarto del 2024

Non è stato un fine 2024 particolarmente positivo per Disney+, che nell'ultimo quarto dell'anno ha registrato una perdita di 700.000 abbonati. Escludendo Disney+ Hotstar, servizio a basso costo per l'India, Disney+ ora vanta 124,6 milioni di abbonati in tutto il mondo.

Nel medesimo periodo, anche ESPN ha perso circa 700.000 abbonati mentre l'unica nota positiva è Hulu, che ha guadagnato 1,6 milioni di iscritti, aggiornando la cifra totale a 53,6 milioni di abbonati.

Le previsioni di Disney e i motivi del calo

Disney+ aveva già previsto un calo di abbonati nel primo trimestre del 2025, e prevede anche un'ulteriore esigua diminuzione degli iscritti anche alla fine dell'anno in corso.

Olaf in una scena di Frozen - Il regno di ghiaccio

I motivi di questo calo potrebbero essere associati a due fattori principali: l'aumento dei prezzi e alla scadenza di alcune promozioni. In generale, il settore dello streaming viaggia comunque a vele spiegate e si è assestato molto bene.

L'ottimo percorso finanziario di Disney+

Nonostante il lieve calo di abbonati, Disney+ ha ottenuto buoni risultati a Wall Street. Dal punto di vista finanziario, Disney+ ha registrato un EPS rettificato di 1,76 dollari su ricavi da 24,7 miliardi di dollari.

Gli studios, in particolare, hanno ottenuto buoni riscontri; da solo, Oceania 2 ha incassato più di un miliardo di dollari al box-office:"I nostri risultati di questo trimestre dimostrano la forza creativa e finanziaria di Disney" ha dichiarato il CEO Disney Bob Iger in una dichiarazione ufficiale.

Vaiana in una scena di Oceania 2

"Mentre continuiamo a portare avanti le nostre iniziative strategiche avviate negli ultimi due anni" ha concluso.