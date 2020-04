Dieter Laser, star di The Human Centipede, è morto a 78 anni

Dieter Laser è morto all'età di 78 anni il 29 febbraio, ma solo ora è stata diffusa la triste notizia, era conosciuto in tutto il mondo per aver recitato nel franchise horror The Human Centipede e in altre produzioni tedesche.

L'attore era nato nel 1942 a Kiel e aveva iniziato a recitare all'età di sedici anni, dopo aver chiesto al portiere del teatro Deutsches Schauspielhaus di Amburgo delle indicazioni su come ottenere la possibilità di esibirsi su un palco. Il giovane aveva quindi iniziato a lavorare come comparsa, iniziando una carriera che lo ha portato poi a debuttare nel mondo del cinema, diventando il protagonista di John Gluckstadt.

Dieter Laser ha poi recitato in film come The Glass Cell, The Man Inside e Lexx.

I fan del cinema horror lo hanno inoltre apprezzato in The Human Centipede, progetto in cui aveva la parte del Dottor Josef Heiter. L'attore era anche apparso nel sequel del 2015 con il ruolo di un sadico addetto alla sicurezza in un carcere.