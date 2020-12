Diego Armando Maradona: lo chef turco Salt Bae gli rende omaggio su Instagram

Salt Bae ha reso omaggio a Diego Armando Maradona: lo chef turco del sale, come viene ricordato sui social, ha riservato al campione argentino scomparso un tavolo per sempre nel suo ristorante di Dubai e ha pubblicato il video su Instagram.

Diego Armando Maradona è morto lo scorso 25 novembre ma sui social continuano i tributi delle persone che lo hanno conosciuto. Nel marzo del 2018 il campione argentino allenava il Dibba Al-Fujairah, la squadra della cittadina degli Emirati Arabi, e una sera andò a mangiare al ristorante dello chef turco Salt Bae, nome d'arte del cuoco Nusret Gökçe. Diego rimase impressionato dal modo di tagliare la carne e dal rito della salatura, un marchio di fabbrica dello chef di origini curde nel quale si cimentò anche Maradona.

Da quel giorno El Pibe de Oro era diventato un affezionato cliente del ristorante di Nusret che, dopo la morte di Diego Armando Maradona, gli ha voluto rendere omaggio sui social. Salt Bae ha condiviso sulla sua pagina Instagram un video in cui inquadra il tavolo preferito di Maradona su cui c'e un cartello con la scritta "riservato". Nella didascalia si legge "Questo era il tuo tavolo preferito Maradona, Il tavolo è riservato per sempre a te. Leggenda RIP". Lo chef ha condiviso due foto in cui lui e Maradona posano insieme, scrivendo semplicemente "Riposa in pace Leggenda" per rendere omaggio al defunto Diego Maradona.

Nel frattempo le indagini per la morte di Diego Armando Maradona continuano: nei giorni scorsi il medico curante di Diego Armando Maradona è stato indagato per omicidio colposo insieme alla psichiatra Agustina Cosachov, i due potrebbero aver prescritto un cocktail di medicinali non idonei alle condizioni fisiche di Maradona.