Dexter Fletcher, dopo Ghosted, torna alla regia con Fountain of Youth, film prodotto da Skydance

Dopo aver realizzato Ghosted, la nuova commedia d'azione con Ana de Armas e Chris Evans, Skydance e il regista Dexter Fletcher hanno già trovato un nuovo progetto cui dedicare le proprie energie. Il filmmaker e lo studio hanno infatti raggiunto un accordo che prevede una nuova collaborazione con Fountain of Youth. A riportare la notizia in esclusiva è stato Deadline.

Scritto da James Vanderbilt, questo nuovo lungometraggio sarà diretto da Dexter Fletcher e prodotto da David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance, insieme a Tripp Vinson e James Vanderbilt di Project X Entertainment, William Sherak e Paul Neinstein, con Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella) e Dalia Ibelhauptaitė come produttori esecutivi.

Ancora non conosciamo i dettagli di Fountain of Youth, il nuovo lavoro di Dexter Fletcher, dato che i dettagli della storia vengono tenuti segreti. Sappiamo solamente che parlerà di un luogo mitico in cui, se bevi da una fonte, vivi per sempre.

Dexter Fletcher è noto al grande pubblico per aver diretto Rocketman, il musical basato sulla storia di Elton John, Bohemian Rhapsody, con al centro Freddie Mercury e i Queen, e adesso si sta preparando all'uscita di Ghosted su Apple TV+, atteso in Italia il 21 aprile.