Denzel Washington ora può celebrare matrimoni e battesimi

Denzel Washington ha appena aggiunto una nuova e inaspettata abilità al suo ampio curriculum. Sabato scorso, l'attore di fama mondiale è stato battezzato e ha completato con successo il processo che lo ha reso ufficialmente un ministro, abilitato a celebrare matrimoni, battesimi e altre cerimonie religiose.

La notizia è stata divulgata attraverso i canali ufficiali della Chiesa di Dio in Cristo della Prima Giurisdizione di New York Est, che ha annunciato l'evento su Facebook. La cerimonia si è svolta presso la Kelly Temple Church of God in Christ, ad Harlem.

Denzel Washington e il suo rapporto con la fede

La licenza ministeriale consente a Washington di diventare un vero e proprio ministro, un titolo che gli permette di officiare matrimoni, ma anche di celebrare battesimi, funzioni e altre cerimonie religiose. Si tratta di una mossa che arriva subito dopo che l'attore aveva manifestato interesse a intraprendere questa nuova "carriera". Tuttavia, non è ancora chiaro se si dedicherà regolarmente a queste attività o se utilizzerà questa nuova licenza solo per occasioni particolari, come matrimoni di amici o persone vicine.

Macbeth: un primo piano di Denzel Washington

Questa svolta nel percorso di Washington non è, però, del tutto una sorpresa. Da sempre, infatti, l'attore ha dimostrato un forte legame con la fede e la spiritualità. In diverse interviste nel corso degli anni, Washington ha parlato apertamente della sua religiosità e del suo impegno con la Chiesa. Uno degli esempi più recenti di questa sua apertura sulla fede è emerso durante un'intervista con Esquire lo scorso mese, quando ha dichiarato: "Non ho paura di parlare della mia fede. Non mi interessa cosa pensano gli altri. Parlare di paura non è qualcosa che puoi fare a Hollywood. Non è alla moda, non è sexy, ma questo non significa che le persone qui non ci credano. Non esiste un'entità chiamata 'Hollywood', non c'è un club dove gli attori discutono di ciò in cui credono. Non so quanti altri colleghi siano devoti, ma io non faccio sondaggi su questo".

Oltre a questa novità nella sua vita, Washington è attualmente impegnato in alcuni progetti cinematografici. Tra questi, Highest 2 Lowest, diretto da Spike Lee, che vedrà la partecipazione di artisti come A$AP Rocky e Ice Spice, e Black Panther 3, il cui coinvolgimento di Washington è stato accidentalmente rivelato durante alcune dichiarazioni recenti.