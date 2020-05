DayDreamer - Le ali del sogno: Can Yaman nel promo di Canale 5

Il bell'attore turco Can Yaman ritornerà presto nei palinsesti di Canale 5 con la soap DayDreamer - Le ali del sogno, come ha svelato il promo in onda su Mediaset.

Canale 5 manda in onda il promo di DayDreamer - Le ali del sogno ed è di nuovo Can Yaman mania. Lo statuario attore turco, infatti, che sempre dagli schermi Mediaset aveva già fatto sciogliere il cuore di migliaia di fan con Bitter Sweet, si prepara a tornare nei palinsesti TV italiani con la nuova soap.

Il promo apparso su Canale 5, d'altronde, lascia spazio a pochi dubbi: le fan comincino pure il conto alla rovescia perchè a giugno il bel Can Yaman tornerà dalle parti della rete ammiraglia Mediaset. Non è ancora dato conoscere il giorno preciso ma sappiamo per il momento che da giugno la nuova soap turca DayDreamer prenderà il posto di Uomini e Donne, dunque lo slot orario destinato alla nuova produzione turca dovrebbe essere quello compreso tra le 14:00 e le 16:00.

DayDreamer - Le ali del sogno farà compagnia al pubblico per 51 puntate, da due ore ciascuna, e vedrà impegnato Can Yaman nei panni di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.