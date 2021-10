Dayane Mello: Nego Do Borel de A Fazenda è stato ritrovato dopo la segnalazione della madre

Il cantante Nego Do Borel è stato ritrovato: l'uomo, che secondo molti avrebbe stuprato Dayane Mello all'interno del reality A Fazenda, era in un motel a nord di Rio de Janeiro. Nego, nei giorni scorsi, come hanno mostrato le immagini de Le Iene, tratte dalle storie di Instagram del rapper, aveva passato la giornata in barca divertendosi con alcuni amici.

Roseli Viana, madre di Nego Do Borel, nelle scorse ore aveva denunciato alla polizia la scomparsa del figlio, la signora, rifacendosi ad alcune dichiarazioni del figlio, aveva detto agli inquirenti che temeva per la vita del figlio. La Viana avrebbe parlato con i poliziotti della depressione del cantante dopo l'espulsione dal reality A Fazenda, spingendoli ad aprire un'indagine sulla sua scomparsa.

Le ricerche del rapper brasiliano hanno avuto un buon esito, l'uomo è stato trovato in un motel a nord di Rio de Janeiro, alla polizia ha detto di aver assunto dei sonniferi e di non essersi accorto del tempo passato a dormire. Raiana Gomesm, sorella di Nego do Borel, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata brasiliana G1 affermando che suo fratello sarebbe scappato per allontanarsi dal clamore mediatico sollevato dal suo caso "Per quanto ne so non ha mai avuto problemi con l'alcol, con le medicine o altro, per cui credo si sia allontanato per disperazione, la gente sta solo giudicando". Raiana, a proposito del presunto stupro, ha difeso il fratello è ha detto "Un'accusa di stupro è grave, non si può parlare di questo, non è stato uno stupro".

Nella puntata del 5 ottobre de Le Iene, il programma di Italia 1 ha mandato in onda il video del presunto stupro di Dayane Mello non ripreso dalla telecamera che, mentre l'ex gieffina respingeva Nego Do Borel dicendo "non posso farlo, ho una figlia", ha cambiato inquadratura. L'avvocato della Mello ha detto all'inviata Roberta Rei "quello che è successo a Dayane a A Fazenda è folle, non è possibile tirarla fuori, nel contratto c'è una penale che dovrebbe pagare se esce dal programma. Ed è molto costosa. È come se fosse in prigione".