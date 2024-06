Dawn - Segreti sepolti, il secondo film dai romanzi di V.C. Andrews in onda stasera su Rai 2: la trama

Se avete amato il film per la TV andato in onda ieri sul secondo canale RAI, preparatevi al ritorno di Dawn. Stasera su Rai 2, infatti, andrà in onda il secondo film, Dawn - Segreti sepolti, di una saga che conta in totale quattro capitoli (con un quinto che potrebbe essere messo in produzione molto presto). I film sono tutti tratti dai romanzi di V.C. Andrews (scritti in realtà, tra il 1990 e il 1992, dal suo ghostwriter, Andrew Neiderman) appartenenti alla "serie Cutler".

La trama di Dawn - Segreti sepolti

La giovane Dawn Longchamp ha ormai lasciato l'albergo di famiglia in Virginia, il Cutler Cove, per partire alla volta di New York. In città frequenterà una delle più prestigiose scuole d'arte, un passo importnate verso la realizzazione del suo sogno: diventare una cantante.

Nonostante sia entusiasta all'idea di tutte le novità che certamente la attendono, Dawn non può non sentire la mancanza di Jimmy, molto più che il suo ragazzo, la persona verso cui al momento nutre i sentimenti più forti e sinceri ma anche colui che conosce i suoi oscuri segreti.

Tuttavia, cominciata la scuola, qualcosa, o meglio qualcuno, potrebbe farle girare la testa: lui è l'affascinante Michael Sutton, suo insegnante ma anche affermata star di Broadway. Dawn è ammaliata dall'uomo e ben presto tra loro nasce un forte sentimento. Michael riesce a risvegliare in lei desideri mai conosciuti accanto a Jimmy.

La vita sembra meravigliosa e piena di promesse ma un nuovo dramma arriva a interrompere bruscamente l'idillio: Michael scompare e Dawn si ritrova ancora una volta con il cuore a pezzi.

A peggiorare le cose intervengono ancora una volta i piani sinistri di sua nonna Lillian.

La ragazza si ritrova così a cercare di nuovo l'aiuto e il conforto di Jimmy, ora più che mai la sua unica ancora.

Il cast del secondo film della saga di Dawn

Diretto da Lynda-Lisa Hayter, Dawn - Segreti sepolti vede il ritorno nel cast della protagonista Brec Bassinger, star di Stargirl, nei panni di Dawn Longchamp. Tornano anche Khobe Clarke, nei panni di Jimmy, e Jesse Metcalfe in quelli di Ormand Longchamp, il padre adottivo di Dawn. Donna Mills è la malvagia nonna Lillian Cutler, Joey McIntyre è l'affascinante professor Michael Sutton ma la vera guest star è lei, la "tata" Fran Drescher, qui alle prese con l'eccentrica Agnes Morris, la preside della scuola d'arte frequentata da Dawn, e amica epistolare della perfida Lillian.