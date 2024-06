Davos 1917 continua su Canale 5 stasera con la seconda puntata: ecco la trama

Dopo aver fallito una missione molto importante, la vita di Johanna è in pericolo nella seconda puntata di Davos 1917, la serie tv svizzero-tedesca che torna stasera su Canale 5 in prima serata.

Continua su Canale 5 l'avventura di Davos 1917, la serie tv svizzero-tedesca ambientata durante la Prima Guerra Mondiale. Se una settimana fa abbiamo fatto la conoscenza della protagonista Johanna Gabathuler e dei personaggi che gravitano intorno a lei, stasera, mercoledì 26 giugno, nella seconda puntata, la vita dell'infermiera verrà messa in pericolo.

Davos: trama della seconda puntata

La contessa Ilse svela la sua reale identità: è un'ex cameriera reclutata dai servizi segreti. I tedeschi intanto hanno deciso di finanziare la rivoluzione russa e di incontrare Lenin, che ha promesso, una volta al potere, di ritirare il suo Paese dalla guerra, cosa che favorirebbe la Germania, non più impegnata, così, sul fronte orientale.

Ilse intanto è sempre più guardinga verso Mangold, al quale intima di stare lontano da Johanna, promessa sposa di Thanner.

La giovane infermiera, dal canto suo, scopre che un ufficiale svizzero ricercato sta per arrivare a Davos. Ha per le mani un decodificatore militare conteso da Inghilterra e Germania. Ilse e Johanna devono cercare di impossessarsi del decodificatore prima che finisca in mano britannica.

Purtroppo la ragazza fallisce la missione e a Ilse viene investita di un compito assai ingrato dai tedeschi: ucciderla. La contessa decide però di salvarla e di continuare la sua formazione come spia.

Nel frattempo anche Mangold riceve un ordine da Taylor: reclutare Johanna come spia.

Mentre i tedeschi sono determinati nel voler stringere accordi con Lenin, la giovane infermiera trova il modo per venire a conoscenza di importanti informazioni. Il suo fidanzato, Thanner, collabora con la società che costruisce i nuovi dispositivi per l'artiglieria pesante. Dopo essersi concessa, riesce a drogarlo e a frugare tra i suoi documenti segreti.

Il cast della serie

Protagonista di Davos 1917 è un volto già assai noto per il pubblico di Canale 5: nei panni di Johanna c'è infatti Dominique Devenport, la stessa attrice che interpreta Sissi nell'omonimo mineserie (andata in onda l'11 e 13 giugno sull'ammiraglia Mediaset con la terza stagione, ora disponibile in streaming). Nei panni dell'infermiera svizzera, la Devenport ha vinto il Prix Swissperform 2024, come Beste Hauptrolle (miglior attrice).

La contessa Ilse von Hausner, la donna che spingerà Johanna a diventare una spia per i tedeschi, ha il volto di Jeannette Hain, David Kross interpreta invece il Dr. Mangold, il chirurgo di cui la ragazza si innamora. Anche lui nasconde un segreto e l'infermiera sarà proprio una delle poche persone a conoscerlo.