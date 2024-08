David Lynch rassicura i fan dopo l'annuncio della malattia: "Non andrò mai in pensione"

Nonostante abbia confessato di essere confinato nella propria abitazione a causa di un enfisema che gli impedirà di dirigere altri film sul set, David Lynch è intervenuto sui social media per chiarire la sua situazione attuale dopo l'intervista a Sight & Sound.

Il regista, accanito fumatore, ha raccontato di aver contratto una grave patologia ai polmoni che lo limita pesantemente nella respirazione e non solo. Tuttavia, Lynch ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare il cinema.

Non mi ritiro

"Signore e Signori sì, ho l'enfisema a causa dei miei molti anni di fumo. Devo dire che ho apprezzato molto fumare e amo il tabacco, l'odore, l'accensione delle sigarette, fumarle. Ma c'è un prezzo da pagare per questo piacere, e il prezzo per me è l'enfisema. Ora ho smesso di fumare da oltre due anni" ha spiegato su X il regista.

David Lynch con Naomi Watts sul set di Mulholland Drive

"Ho fatto molti testi, di recente, e la buona notizia è che sono in ottima forma tranne per l'enfisema. Sono pieno di felicità e non mi ritirerò mai. Voglio che tutti voi sappiate che apprezzo davvero la vostra preoccupazione. Con affetto, David".

David Lynch ha spiegato che non può lasciare la propria abitazione a causa del sistema immunitario indebolito:"Ho preso l'enfisema fumando per così tanto tempo e quindi sono confinato a casa, che mi piaccia o no. Non posso uscire. A causa del COVID, sarebbe molto pericoloso per me ammalarmi, anche solo di un raffreddore. Posso camminare solo per brevi distanze prima di restare senza ossigeno".

Il regista ha dichiarato che in futuro potrebbe dirigere un film da remoto anche se l'idea non lo stuzzica particolarmente. Di recente, ha lavorato al videoclip musicale per Sublime Eternal Love, come partner nel nuovo album in collaborazione con Chrysta Bell. Il suo ultimo film, Inland Empire, è del 2006 e la sua ultima serie è il revival di Twin Peaks del 2017.