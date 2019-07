David Hedison: morto a 92 anni il protagonista di Viaggio in fondo al mare

David Hedison è morto nella giornata del 18 luglio, la star di Viaggio in fondo al mare e L'esperimento del dottor K. aveva 92 anni.

Ad annunciare la triste notizia sono state le sue figlie Alexandra e Serena, dichiarando che l'attore se ne è andato mentre era in pace e insieme alle persone amate.

L'attore David Hedison era nato a Providence, Rhode Island, e aveva scoperto la sua passione per il teatro durante gli studi alla Brown University.

Dopo aver iniziato a prendere lezioni da Sanford Meisner al The Neighborhood Playhouse e da Lee Strasberg presso l'Actors Studio, ha debuttato a teatro accanto a Uta Hagen e Michael Redgrave in alcune produzioni off Broadway.

Nel 1958 ha poi recitato accanto a Vincent Price nel film sci-fi L'esperimento del dottor K., diventato nel corso degli anni un classico del cinema di fantascienza.

Tra i progetti in cui ha lavorato per il piccolo schermo ci sono anche Dynasty, Fantasy Island, la soap opera Beautiful e in particolare la serie Viaggio in fondo al mare che è andata in onda per 110 episodi dal 1964 al 1968.

La famiglia ha dichiarato: "Anche nella nostra profonda tristezza siamo confortati dal ric ordo del nostro meraviglioso padre. Ci ha amato con affetto e ha dimostrato quell'amore ogni giorno. Era adorato da così tante persone, e tutte hanno potuto trarre beneficio dal suo calore e dal suo cuore generoso. Nostro padre ha portato gioia e senso dell'umorismo ovunque vada e lo ha fatto con un grandioso stile".