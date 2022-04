David di Donatello 2022: Giovanna Ralli riceverà il premio alla carriera

Sarà Giovanna Ralli a ricevere il Premio alla Carriera in occasione della 67ª edizione dei Premi David di Donatello.

Ad annunciarlo è stata Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, in accordo con il Consiglio Direttivo composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti.

Giovanna Ralli riceverà il riconoscimento durante la cerimonia di premiazione dei David 2022 che si svolgerà martedì 3 maggio. L'evento sarà trasmesso in prima serata su RAI 1 in diretta dagli studi di Cinecittà. La serata sarà condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer.

Queste le parole di Piera Detassis: "Fu scritta per lei, romana de core, 'Domenica è sempre domenica', la canzone simbolo del musical Un paio d'ali. Ma nel corso di una carriera multiforme, Giovanna Ralli ha messo la sua verve e l'impeto drammatico a servizio di grandi autori come Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, affiancando partner leggendari come Tognazzi, Totò, Vittorio Gassman, Mastroianni e Sordi. Le punte di diamante della sua filmografia, iniziata nel segno di Aldo Fabrizi, sono La vita agra di Carlo Lizzani, il personaggio dell'intramontabile Elide Catenacci in C'eravamo tanto amati, le divagazioni hollywoodiane per la regia di Blake Edwards e lo scandaloso ruolo di lesbica, a fianco di Anouk Aimée, nel film La fuga di Paolo Spinola, interpretato con coraggio nel 1964. Ralli è stata molte donne e tante protagoniste, declinando bellezza raffinata e tradizione trasteverina, brio e malessere moderno. Questo David alla Carriera festeggia il suo ritorno al cinema in Marcel!, l'atteso debutto alla regia di Jasmine Trinca".

Ralli ha una carriera lunga oltre settant'anni e ha lavorato insieme a star del cinema italiano, da Vittorio De Sica a Franca Valeri, da Vittorio Gassman a Marcello Mastroianni, da Stefania Sandrelli a Ugo Tognazzi.

L'attrice ha affrontato ruoli profondamente diversi, ottenendo straordinaria notorietà con le commedie degli anni '50 e '60, come Villa Borghese, Racconti romani, Le ragazze di San Frediano, Il bigamo, Un eroe dei nostri tempi, al fianco di registi come Mario Monicelli, Valerio Zurlini, Gianni Franciolini e Luciano Emmer. Successivamente, ha interpretato personaggi più maturi e drammatici nelle pellicole di Roberto Rossellini (Il generale della Rovere, Era notte a Roma), Carlo Lizzani (La vita agra), Paolo Spinola (La fuga) ed Ettore Scola (C'eravamo tanti amati). Le sue più recenti interpretazioni la vedono collaborare con Francesca Archibugi (Verso sera), Carlo Vanzina (Il pranzo della domenica), Paolo Genovese (Immaturi e Immaturi - Il viaggio) e Pupi Avati (Un ragazzo d'oro).